Calciomercato Lazio: Sarri guarda in casa Torino

Metabolizzato l'addio di Milinkovic-Savic, la Lazio deve intervenire sul mercato per allestire una squadra all'altezza del doppio impegno campionato-Champions League (triplo considerando la Supercoppa Italiana). Il centrocampo è il reparto che andrà più rinforzato e Sarri guarda con attenzione Ricci del Torino.

Sarri vuole Ricci

Samuele Ricci (classe 2001) è un giovane centrocampista italiano e dell'Under 21, che in poco tempo ha conquistato le chiavi del centrocampo del Torino di Juric. Play tecnico e dinamico, Sarri apprezza il centrocampista e lo vorrebbe con sè nella Capitale per affidargli il ruolo di regista in coabitazione con Cataldi, con Marcos Antonio destinato a partire. Trattare con Cairo però non è semplice.

Cairo fa muro

La Lazio nei giorni scorsi aveva bussato alla porta del Torino, recapitando a Cairo un'offerta ritenuta non accettabile da parte del patron granata. Arrivato nel mercato invernale del 2022, per 11 milioni di euro (9+2 di bonus, con percentuale di rivendita per l'Empoli) il presidente del Toro per lasciarlo partire chiede almeno 25 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta della Lazio che però forte dell'incasso della cessione di Milinkovic, presenterà una nuova offerta. Il club biancoceleste ha già incontrato l'agente del giocatore.

Gli altri nomi

Del Torino Sarri apprezza anche Ilic (2001) suo vecchio pallino che voleva già nella scorsa stagione quando militava all'Hellas Verona. Difficile però che Cairo se ne privi dopo pochi mesi dal suo acquisto. Per il ruolo di play resta in stand-by Torreira ('96) favorito su Paredes ('94). Per il post Milinkovic i nomi forti sono Zielinski ('94) del Napoli, nome voluto da Sarri e Samarzic (2002) dell'Udinese.