Malumore Sarri: tutti i no a Lotito

Nubi grigie a Formello. Maurizio Sarri non è social come Luis Alberto, ma il malumore del tecnico della Lazio è evidente e noto in tutto l'ambiente. Il motivo è da ritrovare nella gestione del mercato dei biancocelesti con allenatore e presidente, che va avanti con visioni differenti.

Niente mercato

Lotito tratta senza seguire i nomi di Sarri. Dopo l'addio di Tare, la gestione del mercato della Lazio è finita tutta in mano a Lotito. Il patron laziale come ripetuto più volte non segue i nomi indicati dal tecnico ma le caratteristiche richieste. Un modo di fare mercato di Lotito che si scontra con Sarri che aveva fatto nomi chiari ma che al momento sono molto distanti dallo sbarcare alla Lazio. Divergenze che stanno creando tensioni nell'ambiente con allenatore e presidente che si incontreranno in settimana per fare il punto della situazione e per rinforzare la rosa in vista di una stagione delicata col ritorno in Champions League e la Supercoppa Italiana da giocare.

I nomi di Sarri

Maurizio Sarri, cosciente dell'addio di Milinkovic-Savic, aveva chiesto a Lotito in maniera esplicita Zielinski (1994) del Napoli. La trattativa per il polacco è tramontata perchè l'offerta al ribasso di Lotito non ha trovato le porte aperte di De Laurentiis. Altro nome su cui premeva Sarri era quello di Samuele Ricci (2001) del Torino. Anche qui tanta distanza fra domanda e offerta, con Cairo che alla fine ha tirato fuori dal mercato il centrocampista lasciando Sarri deluso. Il tecnico sperava anche nel ritorno di Pellegrini ma i 10 milioni richiesti dalla Juve sono troppi per Lotito e l'arrivo di Kamada (1996) e Jorginho (1991) ma le richieste economiche dei due sono fuori portata per le tasche di Lotito.

I no di Sarri

Come ha fatto dei nomi, Sarri ha anche bocciato alcune proposte del presidente Lotito. Fra tutti ci sono Lo Celso ('96) e Fred ('93), ma anche Bonucci, Cuadrado, Pasalic, Okafor. Questi sono alcuni nomi su cui era forte il presidente biancoceleste ma che il tecnico ha stoppato perché non utili al suo gioco. Perplessità di Sarri anche su Sow ('97). Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte era virtualmente un giocatore della Lazio (accordo sui 15 milioni di euro e 2,5 al giocatore) ma i dubbi di Sarri che non lo vede come erede di Milinkovic-Savic e l'inserimento di altri club hanno rallentando la trattativa rischiando di far saltare il secondo acquisto dell'estate laziale.

Situazione non semplice in casa Lazio con presidente e tecnico che si incontreranno al più presto per non perdere altro tempo per rinforzare la rosa a oggi indebolita rispetto alla seconda stagione.