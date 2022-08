Terremoto Luis Alberto. Sarri: "Non so se sarà qui a settembre"

Il tema di questi in giorni in casa Lazio è Luis Alberto. Ambiente rovente a Formello intorno allo spagnolo specie dopo le parole di Maurizio Sarri al Corriere dello Sport che mette in dubbio la permanenza dell'ex Liverpool in biancoceleste.

Luis Alberto dove sei?

Luis Alberto dopo un inizio incoraggiante in ritiro non si è presentato agli ultimi allenamenti della squadra. L'assenza di martedì è stata giustificata dallo spagnolo con un certificato medico, ieri invece assenza ingiustificata. Sul Mago della Lazio c'è l'ombra del Covid ma anche quella del Siviglia. Proprio come un anno fa di questi tempi il mal di pancia di mercato colpisce Luis Alberto e le ultime panchine iniziali nelle amichevoli decise da Sarri che ha preferito Basic titolare di certo non sono piaciute al 10 laziale. E l'arrivo di Vecino fornisce a Sarri un'altra alternativa allo spagnolo.

Sarri bomba

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Maurizio Sarri fra i tanti temi toccati ha parlato o meglio lanciato una bomba riguardante Luis Alberto. Queste le sue parole: "Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale , proprio a Siviglia. Non so dirti se l’avrò ancora a inizio settembre. Ragazzo intelligente, gran bel giocatore e carattere, se vuoi, particolare". Il rapporto fra Sarri e Luis Alberto non è idilliaco. Il tecnico adora la tecnica del calciatore ma non ne apprezza il carattere e la duttilità tattica, non sufficiente secondo il tecnico. Nella scorsa stagione dopo l'iniziale panchina Luis Alberto è tornato ad essere un titolare di Sarri ma le sue prestazioni non sono quelle dell'era Inzaghi. Per Mau, Luis Alberto è da sempre il sacrificabile numero uno.

Luis Aberto out, Ilic in

Luis Alberto ('92) piace al Siviglia e viceversa. Lotito però non farà sconti a Monchi ds ex Roma ora del club andaluso. Il patron biancoceleste ha rifiutato le prime offerte del Siviglia e chiede 30 milioni di euro (a 25 si può chiudere) per far partire il suo 10 che ha un contratto fino al 2025 con la Lazio. Se Luis Alberto andrà via sarà rimpiazzato da Ilic (2001) del Verona. I biancocelesti hanno bloccato da tempo grazie agli ottimi rapporti col club veneto il centrocampista serbo espressamente richiesto da Sarri, per circa 15 milioni di euro.