Lazio, continua il pressing su Sarri: Dionisi è l'alternativa

Senza fretta ma con la giusta determinazione. Il nome più caldo per la panchina della Lazio resta quello di Maurizio Sarri, che presto si incontrerà con il presidente Claudio Lotito per discutere la proposta biancoceleste. Intanto l'ormai ex Juve, si confronta col proprio staff tecnico ed è intrigato da una squadra che giudica adattabile al suo calcio.

Il tecnico ex Juve ha voglia di tornare ad allenare e le divergenze economiche non sono un reale ostacolo alla trattativa. Mancano però alcuni tasselli. Lazio, così, non vuole farsi trovare impreparata e per cautelarsi, ha contattato un altro allenatore toscano: Alessio Dionisi, reduce dalla promozione in A con l'Empoli. L'Empoli per lasciarlo andare vorrebbe due milioni di indennizzo e un accordo è possibile. Sono ore calde.