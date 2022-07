Calciomercato Lazio: accordo totale con Romagnoli, ma Enzo Raiola frena l'affare

Una storia infinita quella fra Alessio Romagnoli e la Lazio. Le parti hanno trovato l'accordo, col giocatore che non vede l'ora di vestire la maglia biancoceleste. La firma non arriva per via del procuratore Raiola.

Romagnoli-Lazio c'è l'accordo

Fra Romagnoli e la Lazio c'è l'accordo su tutto. Il difensore di Anzio classe 1995, svincolato dal Milan, è promesso sposo alla Lazio sua squadre del cuore. L'ex giocatore della Roma infatti è da sempre tifoso della Lazio e pur di vestire la maglia biancoceleste ha deciso di abbassarsi l'ingaggio trovando l'accordo con il club capitolino sulla base di 3 milioni di euro per cinque stagioni con opzione per un sesto anno. A confermarlo è stato anche Tare (come riportato dal Messaggero) che avrebbe detto: "Abbiamo fatto l’offerta massima e infatti il difensore vuole venire e ha accettato". Romagnoli avrebbe già bloccato una casa pure all'Olgiata, punto di riferimento di tanti calciatori della Lazio fra cui Felipe Anderson. Molti tifosi speravano di vederlo già durante la festa a Piazza del Popolo per la presentazione delle nuove maglie targate Mizuno.

Problema Raiola

La firma sul contratto di Romagnoli alla Lazio non arriva "per colpa" di Enzo Raiola. Il procuratore del difensore infatti ha chiesto che Lotito paghi delle commissioni per il trasferimento del calciatore svincolato. Proseguono dunque gli incontri fra la dirigenza laziale e il procuratore, l'unico scoglio prima dell'annuncio di Romagnoli alla Lazio col difensore che ha rifiutato tutte le altre offerte perchè vuole solo il club biancoceleste.

Difesa Lazio

In attesa di sbloccare la situazione legata a Romagnoli, la Lazio ha chiuso per Gila (2000) che è già arrivato nella Capitale e ha rinnovato ufficialmente il contratto a Patric. Lo spagnolo classe 1993 ha rinnovato il suo contratto con la Lazio fino al 2027. Acerbi resta sul mercato ma al momento non arrivano offerte importanti. Per quanto riguarda Casale ('98) c'è da battere la concorrenza del Monza di Berlusconi, con i lombardi che hanno rilanciato per il difensore del Verona. Il calciatore dalla sua aspetta che la Lazio trovi l'accordo col Verona per vestire la maglia biancoceleste.