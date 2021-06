Lazio-Roma è derby di mercato per Filip Kostic 

La Roma e la Lazio si sfidano in un derby di mercato per Filip Kostic. L'esterno serbo dell'Eintrach Francoforte nell'ultimo campionato è stato autore di 17 assist

Filip Kostic è al centro del derby di mercato fra la Roma e la Lazio.

L’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte è ideale sia per il 4-3-3 di matrice Sarriana che per il 4-2-3-1 di José Mourinho. Ed il club tedesco si pregusta un derby di ricchi rilanci per l'esterno che nell'ultima Bundesliga ha collezionato quattro gol e messo a segno ben 17 assist.

L'offerta della Lazio

La prima a muoversi sul serbo è stata la Lazio. Ma il club biancoceleste non riesce a trovare l’accordo con l’Eintracht e la trattativa si è arenata. La Lazio punta ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, spendendo 2-3 milioni subito e 20 per il riscatto. Di risposta il club tedesco vorrebbe un prestito obbligatorio senza legarlo a obiettivi.

Il giocatore e Tare avrebbero invece già trovato l’intesa economica a 2,3 milioni di euro più bonus a stagione.

La Roma si inserisce per Kostic

L’entourage del calciatore giunto nella Capitale per trattare con la Lazio, avrebbe proposto Kostic anche alla Roma.

Il classe 1992, avrebbe trovato il gradimento di José Mourinho e il club giallorosso si sta muovendo per soffiare il serbo alla Lazio, approfittando dello stop della trattativa fra i biancocelesti e i tedeschi. Ma prima di affondare il colpo, i giallorossi dovranno cedere ed incassare i milioni necessari per trattare con l'Eintracht.

L'obiettivo della Roma è quello di prendere Kostic a 15 milioni più bonus.