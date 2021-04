Lazio idea Ribery per l’attacco della prossima stagione

La Lazio è già in clima calciomercato. Tare studia il colpo Franck Ribery a parametro per la prossima stagione

La Lazio è in piena lotta per un posto in Champions League. Nonostante gli impegni sul campo però la dirigenza laziale inizia a muoversi sul mercato. E ha individuato in Franck Ribery un possibile colpo per la prossima stagione.

Ribery a parametro zero

L’asso francese Franck Ribery ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la Fiorentina. Alla sua seconda stagione a Firenze, l’ex stella del Bayern Monaco potrebbe decidere di cambiare squadra. La dirigenza Viola avrebbe offerto al francese un nuovo contratto con l’ingaggio dimezzato, ma con ricchi di bonus legato agli obiettivi. Ribery tentenna e si guarda attorno e Tare studia la situazione. Un ingresso alla prossima Champions League potrebbe essere il punto decisivo a favore dei biancocelesti per portare Ribery in Capitale. Un innesto d'esperienza per Inzaghi per aumentare il proprio livello e fascino in Europa.

I numeri di Ribery in Italia

Ribery, alla sua seconda stagione italiana, ha vissuto di alti e bassi. Diverse perle figlie di una tecnica fuori dal comune, ma tanti i guai fisici che hanno condizionato le prestazioni del calciatore classe ’83. Quarantasette presenze, 5 gol e 10 assist. Questo è il bilancio del francese con la maglia Viola che si avvia a concludere la sua seconda stagione fiorentina. Proprio alla Lazio, il 27 giugno 2020, Ribery siglò quello che probabilmente è al momento il suo gol più bello in Serie A.

Chi farà posto al francese?

Per un attaccante che entra, uno che esce. Questa l’idea della società biancoceleste. Intoccabili Immobile e Correa, l’indiziato numero uno a lasciar posto a Ribery, è Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano classe ’88, ha un discreto mercato, anche in italia. Proprio la Fiorentina, nell’ultimo mercato invernale, aveva cercato Caicedo, ma le richieste alte di Lotito e l’esplosione di Vlahovic hanno fatto interrompere i discorsi fra le due società.