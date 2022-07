Calciomercato Lazio: si tratta con la scuderia Raiola. Ecco i nomi

Il calciomercato della Lazio è in fermento. Dal terzino sinistro col sogno Marcelo a Mertens, passando per il secondo portiere sono molte le manovre di Lotito. Il patron della Lazio al momento è in trattativa per due colpi per due giocatori della scuderia Raiola come confermato da Rafaela Pimenta che ha ereditato l'importante agenzia dopo la scomparsa del potente procuratore.

Le parole di Pimenta

Ad una nota radio biancoceleste, Rafaela Pimenta ha parlato della trattativa Romagnoli ma poi ha lanciato una grande bomba di mercato. Ecco le sue parole: "Stiamo parlando con Lotito ancora di due progetti diversi. Vediamo se le cose andranno bene”. Parole che lasciano sperare i tifosi biancocelesti.

Silvestri per la porta?

Uno dei nomi in ballo fra la Lazio e One, l'agenzia Raiola, è quello di Marco Silvestri. Il portiere dell'Udinese, classe '91, è passato alla scuderia Raiola nel 2019 ed rientra nella cerchia dei possibili portieri per il ruolo di vice Maximiano. La prima scelta per la Lazio resta Provedel ('94) dello Spezia. I biancocelesti hanno trovato l'accordo con Provedel che spinge per il trasferimento ma manca l'accordo con lo Spezia. La Lazio ha offerto 4,5 milioni di euro (con due soluzioni), i liguri chiedono qualcosa in più visto che devono girare il 50% della vendita all'Empoli. La Lazio resta ottimista con Lotito che proverà a chiudere in questo fine settimana ma si cautela guardandosi attorno ed ecco che spunta Silvestri. Il portiere arrivato ad Udine nella scorsa stagione dopo le ottime prestazione al Verona, non entusiasma Sarri ma resta una delle alternative concrete in caso sfumasse Provedel.

Kean per l'attacco?

Nonostante le smentite di Lotito, la Lazio sogna Mertens ('87). Il belga è svincolato dal Napoli e cerca una nuova strada, Sarri si è mosso in prima persona con lui come ha fatto Mou con Dybala alla Roma, ma la situazione è ancora ferma con l'ex PSV che sogna un rilancio del Napoli per restare in Campania. La situazione vice Immobile puà sbloccarsi anche perchè Muriqi ('94) andrà via a titolo definitivo al Maiorca (8 milioni di parte fissa più 3 di bonus). Dalla scuderia Raiola la Lazio potrebbe pescare Kean (2000). L'attaccante italiano è di proprietà dell'Everton ma in prestito biennale con obbligo di riscatto (a determinate condizioni) alla Juventus da dove è in uscita. I bianconeri sono intenzionati a riscattare il calciatore per poi girarlo ad un terza squadra. Kean alla Lazio oltre a ricoprire il ruolo da vice Immobile potrebbe giocare anche come esterno. Un sondaggio c'è stato anche per Pinamonti ('99) dell'Inter. Ma l'attaccante nerazzurro ha diverso mercato e vorrebbe giocare con continuità, alla Lazio si troverebbe in panchina dietro ad Immobile.