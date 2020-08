Calciomercato Lazio, Rafinha per dimenticare David Silva: pronto l'affondo

Dopo l'affare David Silva sfumato, la Lazio cerca rinforzi sulla trequarti. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni su una possibile trattativa per Rafinha, 27 anni e ancora di proprietà del Barcellona. Il calciatore spagnolo naturalizzato brasiliano ultima stagione ha giocato al Celta Vigo e può ricoprire diversi ruoli dal centrocampo in su.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A gennaio del 2018 era già stato in Italia, all'Inter in prestito per sei mesi, poi niente riscatto. L'affare con la Lazio, secondo Fichajesweb, sarebbe da 12 milioni di euro. Accordo ad un passo. Rafinha piace molto a Tare, ma da Formello ancora non arrivano conferme.