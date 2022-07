Calciomercato Lazio: fatta per Vecino e Provedel

Arrivano due nuovi acquisti in casa Lazio per la gioia di Sarri: Matias Vecino e Ivan Provedel. Per il centrocampista e il portiere restano ancora da fissare le date per le visite mediche, probabili nel fine settimana.

Provedel finalmente

La trattativa per portare Provedel alla Lazio è stata più difficile del previsto, col nome di Sportiello in forte ascesa nelle ultime ore al contrario di Silvestri ('91) dell'Udinese proposto ma non gradito a Sarri. La sterzata decisiva è stata merito della volontà di Provedel che ha spinto fin da subito a vestire i colori biancocelesti facendo cadere il muro della resistenza dello Spezia e abbassando le richieste di commissioni da parte del suo agente. Allo Spezia andranno circa 2,5 milioni di euro e per l'estremo difensore è pronto un contratto di cinque anni a poco più di un milione di euro (1,3 circa). Provedel è il secondo portiere arrivato alla Lazio in questa sessione. dopo Maximiano su espressa richiesta di Sarri. Il tecnico infatti ha voluto con forza l'italiano più esperto e con esperienza in Serie A. Provedel parte dietro il portoghese almeno inizialmente ma il tecnico è molto fluido sul ruolo portiere come visto nella scorsa stagione con l'alternanza fra Reina e Strakosha. All'ormai ex Spezia è stato assicurato un ruolo importante specie in Coppa Italia ed Europa League.

Ecco Vecino

Fatta per Matias Vecino ('91) che arriverà da svincolato dall'Inter. L'accordo è stato trovato sulla base della volontà della Lazio: triennale da 2 milioni di euro (comprensivi di bonus) il calciatore ne chiedeva 2,5. Inoltre i biancocelesti hanno limiato pure le iniziali richieste di commissione da parte dell'agente del centrocampista. Vecino completerà la mediana biancoceleste con Sarri che lo vede sia come vice-Milinkovic che come alternativa alla coppia Cataldi-Marcos Antonio in regia. L'uruguaiano (23 presenze nella scora stagione) alla Lazio cercherà il rilancio dopo un periodo sfortunato causa infortuni e ritroverà Sarri suo ex tecnico ai tempi dell'Empoli.

Prossimi obiettivi

Provedel e Vecino saranno gli acquisti numero 7 e 8 del mercato della Lazio con oltre 40 milioni di euro spesi. Lotito però non intende fermarsi è studia i prossimi colpi: un attaccante e un terzino sinistro. Per l'attacco, Cancellieri sta dando impressioni positive, ma piace sempre e si monitora Mertens ('87) svincolato. In difesa Sarri spinge per l'ex Roma Emerson Palmieri ('94) ma attenzione al laziale Valeri ('98) della Cremonese che in quel ruolo ha appena acquistato Quagliata. A centrocampo piace Ilic (2001) ma il serbo arriverà solo in caso di partenza di Luis Alberto ('92).