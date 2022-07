Portiere Lazio: Provedel non si sblocca, sale Sportiello

Si rende più complicata del previsto l'arrivo di Provedel alla Lazio. La trattativa per regalare a Sarri il suo secondo portiere è in fase di stallo con Lotito che ora studia delle alternative.

Provedel-Lazio, stallo

Il problema legato all'arrivo di Provedel alla Lazio non dipende dalla volontà dell'estremo difensore che ha da tempo l'accordo con i biancocelesti (quinquennale superiore al milione di euro). Gli ostacoli alla trattativa sono imposti dallo Spezia, proprietario di Provedel. Innanzitutto la formula e le cifre non soddisfano in pieno i liguri che dovranno versare il 50% della cessione all'Empoli: i bianconeri sono arrivati a chiedere 6 milioni, Lotito arriva a 4,5 massimo (con due diverse offerte). La Lazio non vuole spingersi oltre considerando che Provedel ('94) ha il contratto in scadenza nel 2023. Un aiuto nella trattativa potrà arrivare dalla Fiorentina. Infatti lo Spezia sta cercando un possibile sostituto di Provedel, e dopo aver visto sfumare Falcone finito al Lecce ecco che i luguri hanno virato su Dragowski chiuso a Firenze dall'arrivo di Gollini. Se lo Spezia acquistasse il polacco arriverebbe il via libera per Provedel alla Lazio.

Le alternative

La Lazio però non vuole perdere altro tempo. I biancocelesti terminato il ritiro ad Auronzo voleranno in Germania per un altro mini ritiro e altre amichevoli. Sarri chiede il secondo portiere dopo l'arrivo di Maximiano, e Provedel è il suo favorito. La Lazio però si guarda attorno in Italia e all'estero. Perde quota Silvestri ('91) dell'Udinese che è stato proposto dalla scuderia Raiola, così come Terracciano ('90) verso la permanenza a Firenze con Dragowski in uscita. In ascesa invece Marco Sportiello ('92) dell'Atalanta. Il portiere trentenne è in scadenza nel 2023 con nerazzurri ed è chiuso da Musso e Carnesecchi (primo vero obiettivo della Lazio ma sfumato per via delle richieste economiche di Percassi) ed in passato è stato già accostato al club capitolino. Sportiello rappresenta il profilo ideale per la porta di Sarri, con esperienza (184 presenze in Serie A), ottimo secondo e low cost. Infatti Lotito punta a strapparlo per 2 milioni di euro.

Dall'estero si monitora Neto ('89). Il portiere brasiliano è in uscita dal Barcellona dove ha fatto la riserva a Ter Stegen. L'ex Fiorentina e Juventus ha però tanto mercato e interessa in Inghilterra al Fulham e in Italia al Napoli. L'estremo difensore è legato al club catalano fino al 2023 e guadagna 5 milioni di euro a stagione, troppo però per le casse laziali.