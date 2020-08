Calciomercato Lazio, esperienza internazionale e carisma: Lotito chiude per il nuovo portiere

In arrivo un rinforzo di esperienza in casa Lazio. I biancocelesti, che cercavano un secondo portiere navigato per questa stagione di ritorno nell'Europa dei grandi, hanno deciso di puntare su Pepe Reina.

Confermate quindi le indiscrezioni della stampa spagnola delle scorse ore, domani Pepe Reina firmerà con la Lazio un contratto biennale che ha superato il Valencia sul fotofinish.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La possibilità di tornare a giocare la Champions, seppur da secondo di Strakosha, ha giocato un ruolo fondamentale nella trattativa. Il Milan, che lo ha prelevato nel 2018, potrà piazzare così un buon colpo in uscita.