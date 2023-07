Se salta Berardi, c'è Orsolini: il piano della Lazio

L’obiettivo numero uno del mercato della Lazio è Domenico Berardi. Trattare col Sassuolo però non è facile e allora i biancocelesti studiano il piano B: Riccardo Orsolini.

Berardi obiettivo n°1

Domenico Berardi (1994) è la richiesta di Sarri a Lotito per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione che vedrà Immobile e compagni impegnati in Champions League. L’ala neroverde e della Nazionale ha detto sì alla Lazio e ha già un accordo di massimo col club che può esaudire il suo sogno di giocare la massima competizione europea per club. Manca l’accordo fra le squadre, nonostante la smentita di Carnevali ds del Sassuolo (che gioca al rialzo). Per lasciar partire il suo numero 10 il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro.

Orsolini piano B

A Formello non manca il piano B. Se diventasse irraggiungibile Berardi la Lazio virerebbe su Riccardo Orsolini del Bologna. “Orso”, classe 1997, può diventare un’occasione ghiotta per il club biancoceleste visto è in scadenza con i felsinei nel 2024 e di rinnovo non c’è traccia. Esterno destro e mancino puro come Berardi, Orsolini ha tutte le caratteristiche dell’esterno offensivo che Sarri sta cercando. Nell’ultima stagione al Dall’Ara l’ala ha messo a segno 11 gol e 4 assist. Inoltre similitudini si possono trovare con Zaccagni: giovane promettente arrivato dalla provincia e poi esploso sotto la guida di Sarri.

L’operazione

Il costo del cartellino di Orsolini ad un anno dalla scadenza non è elevato. Lotito ha preparato un’offerta da 7 milioni di euro, ritenuta però bassa dal Bologna che per liberare il suo esterno ne chiede 15. Se La Lazio alzasse l’offerta intorno ai 10 milioni l’affare andrà in porto. Molto dipenderà anche dalla volontà di Sarri che continua a chiedere Berardi come regalo per la Champions League.