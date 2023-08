Calciomercato Lazio: offerta ufficiale per Guendouzi. La situazione

Mentre la Roma tratta Romelu Lukaku e infiamma i social, la Lazio ha chiuso e ufficializzato l’arrivo di Luigi Sepe ed è in trattativa per regalare a Sarri un nuovo centrocampista: Guendouzi.

L’offerta

La Lazio ha recapito un’offerta ufficiale al Marsiglia club proprietario di Guendouzi. Lotito ha messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro, di cui 13 di parte fissa e 5 variabili e legati a bonus fra cui la qualificazione alla prossima Champions League. I francesi che all’inizio chiedevano 20 milioni di euro, si accontentano dei 18 offerti dalla Lazio ma spingono per una rimodulazione: ovvero 15 milioni di euro di parte fissa e 3 di bonus. C’è ottimismo a Formello.

La scelta di Guendouzi

L’ottimismo in casa Lazio si deve anche all’accordo trovato col giocatore e alla volontà del centrocampista di vestire biancoceleste. Il club capitolino ha trovato l’accordo col francese e il suo entourage dopo un vertice a Formello sulla base di un ingaggio da 2,5 milioni di euro (che con i bonus può sfiorare i 3).

Il mercato biancoceleste

Guendouzi apporterebbe alla Lazio quella fisicità che adesso manca a Sarri dopo la partenza di Milinkovic-Savic. Lotito sta chiudendo la trattativa anche senza aver ancora ceduto un centrocampista fra Basic (che pensa solo all’Udinese) e Marcos Antonio (verso il PAOK ma trattativa che al momento è in frenata). Ufficiale invece l’arrivo di Luigi Sepe che vestirà la maglia numero 33 e sarà il vice Provedel, mentre tutto in standby per Bonucci con valutazioni ancora in corsa in casa biancoceleste.