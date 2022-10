Calciomercato Lazio: Kerkez il terzino nel mirino di Tare

La Lazio guarda al mercato di gennaio dove gli obiettivi sono due: il vice-Immobile e un terzino sinistro. Proprio sul fronte dell'esterno i biancocelesti tenendo sempre sotto osservazione Parisi e Valeri, hanno messo gli occhi su Kerkez.

Chi è Kerkez

Kerkez è un terzino ungherese classe 2003. Attualmente milita in Eredivise nell'AZ Alkmaar ed ha un passato nelle giovanili del Milan. Il terzino ha giocato tutte le partite degli olandesi in questa stagione trovando pure il gol nell'ultima partita di Conference League contro il Vaduz con un bell'inserimento dalle retrovie. Proprio in Europa, Kerkez sta rubando la scena mettendo sul tabellino oltre al gol anche 6 assist fra qualificazioni e fase a gironi. Terzino di spinta, le sue buone prestazioni lo hanno portato nel giro della nazionale maggiore ungherese.

La Lazio su Kerkez

Tare è in pressing su Kerkez. L'albanese infatti spinge per regalare a Sarri già a gennaio il terzino sinistro molto promettente. Già ci sono stati dei contatti fra Lazio e agenti del calciatore. Da superare però la volontà degli che non vorrebberò privarsi a metà stagione del proprio calciatore. A gennaio Tare si incontrerà con la dirigenza dell'AZ Alkmaar.

Cifre

Kerkez ha un contratto con l'AZ Alkmaar fino al 2026. Al momento il suo valore si aggira intorno ai 3 milioni di euro ma le sue buone prestazioni e l'asta che potrebbe arrivare per lui possono far lievitare il suo cartellino.