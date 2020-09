Calciomercato Lazio: Tare pesca in Messico. In difesa proposto Garay

Puntelli per completare la rosa e offrire maggiore scelta a Simone Inzaghi. Dopo il colpo Muriqi, la Lazio vuole coprire i ruoli dove mancano le alternative. Su tutti c'è da coprire il ruolo di vice Leiva. Il nome forte è quello di Carlos Rodríguez 23enne centrocampista centrale del Monterrey e della nazionale messicana. In Messico danno l'affare prossimo alla conclusione.

Lalaziosiamonoi.it spiega che il "club messicano ha fatto sapere che per Rodriguez servono 12 milioni di euro, nel contratto del giocatore è presente una clausola di rescissione e sotto quella cifra non si scenderà". L'arrivo sarebbe inoltre subordinato alla cessione di uno tra Wallace e Bastos per liberare lo slot da extracomunitario.

Servono anche alternative in difesa e forse anche per questo Jorge Mendes ha proposto a Tare e Lotito l'acquisto di Garay, difensore argentino svincoltato dal Valencia. Ha passaporto spagnolo e potrebbe essere l'uomo di esperienza internazionale che completa il reparto arretrato.

Smentite arrivano invece sulle voci che vogliono i biancocelesti interessati ad un altro svincolato, Jose Maria Callejon.