Zielinski e non solo: caccia al post Milinkovic

La Lazio ha iniziato la sua ricerca del sostituto di Milinkovic-Savic. Il serbo è diretto in Arabia (fra oggi e domani le visite mediche) e Sarri attende con impazienza l’arrivo di un nuovo centrocampista.

Milinkovic in Arabia

Nonostante i tentativi di rinnovo (triennale da 5 milioni di euro più bonus), Milinkovic ha preferito lasciare la Lazio dopo 8 stagioni. Il serbo sperava di restare in Europa ma nessuna big ha affondato il colpo aspettando la sua scadenza di contratto con i biancocelesti nel 2024. Per non lasciare la Lazio con un pugno di mosche in mano, Milinkovic ha accettato l’offerta araba (triennale da 20-30 milioni di euro a stagione) facendo intascare alla Lazio 40 milioni di euro. Grande affare di Lotito che non ha venduto il centrocampista ad una diretta concorrente e ha intascato il massimo possibile ad un anno dalla scadenza di contratto.

Zielinski obiettivo principale

L’addio di Milinkovic-Savic lascia un vuoto nel centrocampo e nella rosa laziale. Sarri per sostituire il Sergente mira dritto a Zielinski (1994) del Napoli in scadenza nel 2024. Il polacco va verso il non rinnovo col Napoli e De Laurentiis non vorrebbe perderlo a zero. Il presidente del Napoli spara alto circa 20 milioni di euro, Lotito lavora per limare i costi dell’affare. Zielinski è espresso desiderio di Sarri che lo conosce bene avendolo allenato durante la sua esperienza partenopea.

Gli altri

Zielinski è la prima scelta ma non l’unica. La Lazio sonda altri profili in Serie A ma anche all’estero. Fari accessi su Samardzic (2002) talento serbo dell’Udinese. I bianconeri chiedono però 30 milioni di euro, troppi per le casse laziali. Piacciono anche Ferguson (1999) scozzese del Bologna, Tameze (’94) del Verona e Ilic (2001), vecchio pupillo di Sarri e Ricci (2001, per cui c’è stato un incontro con l’agente) entrambi del Torino. Accesa anche la pista che porta a Pereyra (1991) svincolato dall’Udinese e giocatore di grande esperienza. All’estero si seguono Veerman (1998) del Psv e Gedson Fernandes (1999) del Besiktas.