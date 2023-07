Calciomercato Lazio: un altro ex Roma nel mirino di Sarri

Il mercato della Lazio entra nel vivo. Lotito è pronto ad accelerare per regalare a Sarri nuovi colpi per la prossima stagione. A Formello continua la ricerca di un esterno destro e sono stati avviati contatti col Napoli per Matteo Politano.

Sale Politano

Matteo Politano (1993) romano ex giovanili della Roma ora in forza al Napoli, è il nome nuovo per l’attacco della Lazio. Viste le difficoltà per arrivare a Berardi, accordo col giocatore c’è ma no quello col Sassuolo, i biancocelesti dopo aver sondato Orsolini hanno virato sul calciatore campione d’Italia con gli azzurri campani. Politano gioca a destra e sfrutta il suo mancino per rientrare e calciare verso la porta o per cercare l’assist, ed è un profilo che piace a Sarri. Sarebbe un innesto importante per qualità e rotazioni nell’attacco laziale oltre ad essere l’unico attaccante col piede mancino in rosa. Politano si aggiungerebbe così a Pedro e Romagnoli, aspettando l'evolversi della situazione Pellegrini, nella lista degli ex Roma in forza ai biancocelesti con l'esterno che è frutto del vivaio giallorosso.

La valutazione

De Laurentiis non ha chiuso la porta alla cessione di Politano, anzi. Il patron napoletano chiede per il suo esterno fra i 15 e i 17 milioni di euro. Una cifra non elevata che però Lotito sta provando a limare. Visti i buoni rapporti fra i due presidenti, la trattativa può decollare.

Maxi operazione?

L’affare Politano può rientrare in una maxi operazione fra Lazio e Napoli. Come è noto ai biancocelesti piace molto Zielinksi (1994) pupillo di Sarri già ai tempi di Napoli. Il polacco in scadenza non è in procinto di rinnovare e quindi può partire. La sua partenza potrebbe essere colmata dall’arrivo di Milinkovic-Savic (’95). Anche in serbo in scadenza nel 2024 non trova l’accordo per il rinnovo con la Lazio e vorrebbe cambiare aria senza però andarsene a zero per non fare un torto al club che lo ha fatto diventare grande. Ecco allora che potrebbe prendere forma una maxi operazione con Milinkovic-Savic in direzione Napoli e con Politano e Zielinksi nella Capitale biancoceleste.