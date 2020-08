Calcomercato Lazio, fatta per il nuovo attaccante: Muriqi lunedì a Roma per le visite mediche

Vedat Muriqi sarà un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante del Fenerbahce firmerà un contratto di cinque anni con la società biancoceleste da due milioni di euro a stagione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Muriqi, che potrebbe far parte del ritiro di Auronzo, dovrebbe sbarcare in Italia con le visite mediche già programmate a Roma per lunedì.



Superati dunque gli ultimi intoppi nella trattativa. Dal punto di vista economico, il giocatore costerà alla Lazio 16 milioni di euro subito più due di bonus. Ora si attende di capire il futuro di Caicedo.