Muriqi tesoro di Lotito: il Pirata finanzia il mercato biancoceleste

La Lazio cerca il modo di finanziare il suo mercato invernale bloccato dall'indice di liquidità negativo. La boccata di ossigeno alle casse biancocelesti può arrivare a sorpresa da Muriqi.

Tutti pazzi per Muriqi

Muriqi ('94) ha giocato una strepitosa prima parte di stagione in Liga. Ceduto in estate al Maiorca, il Pirata in 12 presenze ha realizzato ben 8 gol. Con la Lazio ne mise a segno 2 in 49 presenze. Le ottime prestazioni di Muriqi hanno attirato le attenzioni di diversi club: l'Atletico Madrid, il Valencia, con addirittura il Real Madrid sullo sfondo, in Premier League ci sono Everton e Aston Villa.

Lotito sorride

Il Maiorca è pronto a salutare Muriqi già a gennaio per una cifre superiore ai 40 milioni di euro. Infatti il Pirata ha una clausola di 38 milioni di euro ma su di lui è pronta a scattare un'asta importante. Da Formello osserva tutto Lotito da diretto interessato: infatti al momento della cessione oltre ai 9,4 milioni di euro (più 750mila in caso di salvezza del club spagnolo) la Lazio ha strappato anche il 45% della futura rivendita dell'attaccante che vorrebbe dire circa 20 milioni nelle casse laziali.

Muriqi finanzia il mercato

Muriqi diventa così il finanziatore dei mercato invernale biancoceleste. Gli obiettivi sono un terzino sinistro, un centrocampista e un vice-Immobile. Per quanto riguarda il difensore l'obiettivo numero uno resta Luca Pellegrini (1999) dell'Eintracht Francoforte, sullo sfondo Doig (2002) dell'Hellas Verona anche se il preferito di Sarri resta Parisi (2000) dell'Empoli. A centrocampo il tecnico vuole solo Ilic (2001) dell'Hellas Verona ma per lui prima deve uscire Luis Alberto (1992) che piace a mezza Liga. In attacco per giugno si punta a Mariano Diaz ('93) del Real Madrid e in scadenza a giugno, per gennaio il nome più gettonato è quello di Bonazzoli ('97) della Salernitana. La Lazio per tutte queste operazioni (escluso Diaz) è pronta a muoversi con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto.