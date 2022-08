Milinkovic-Savic: Lotito ora vuole il rinnovo

Milinkovic-Savic è il giocatore perno della Lazio. Per Sarri è fondamentale e imprescindibile, tanto da aver chiesto al presidente Lotito al momento del rinnovo del contratto di blindarlo. Al momento non sono arrivate offerte per il Sergente e la sua permanenza a Formello è sempre più vicina.

Zero offerte per Milinkovic

Questa sessione di mercato doveva essere quella dell'addio di Milinkovic alla Lazio. Al termine di una stagione con numeri pazzeschi, in molti si aspettavano una pioggia di offerte per il 21 laziale con la Lazio che avrebbe finanziato così il mercato. Ma così non è stato. A Lotito, che chiede almeno 70 milioni per cederlo e che ha speso oltre 40 milioni di euro per la campagna acquisti, non sono pervenute offerte per il suo talento ma solo interessamenti e sondaggi da parte della Juventus e del Manchester United. I bianconeri hanno puntato su Pogba, poi infortunato mentre i Red Devils hanno diversi problemi a partire dalla grana Cristiano Ronaldo. Dall'Inghilterra rimbalza la voce di un'offerta che arriverà nei prossimi giorni a Formello da parte del Manchester United di circa 50-60 milioni con gli inglesi che chiederanno a Lotito uno sconto.

Il rinnovo

Lotito e Sarri vogliono tenere a tutti i costi Milinkovic-Savic. Per questa ragione la Lazio sta pensando a rinnovare il contratto del Sergente, in scadenza nel 2024, con un prolungamento (di un anno) e un sostanziale ritocco dell'ingaggio (attualmente guadagna poco più di 3 milioni di euro). Lotito inoltre vorrebbe inserire una clausola rescissoria intorno ai 70 milioni di euro per evitare di perdere il suo pupillo a zero o di svalutarlo. Di questo però le parti ne discuteranno a settembre quando chiuderà il calciomercato.

I numeri di Milinkovic

Milinkovic ('95) si appresta a giocare la sua ottava stagione con la maglia della Lazio. Arrivato nel 2015, il Sergente è diventato un beniamino della tifoseria e un elemento imprescindibile della Lazio di Inzaghi prima e di Sarri poi. In maglia biancoceleste ha collezionato 294 presenze e 58 gol vincendo una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.