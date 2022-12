Real Madrid su Milinkovic: le mosse della Lazio

Il Real Madrid è piombato su Milinkovic-Savic. Il futuro del talento serbo della Lazio impegnato nei mondiali in Qatar è tutto da decidere, fra rinnovo e possibile addio ai biancocelesti.

Il Real su Milinkovic

Kezman, agente di Milinkovic-Savic, ha in agenda un appuntamento con Florentino Perez presidente del Real Madrid. Il centrocampista serbo è finito nei radar degli spagnoli che vedono nel Sergente laziale il futuro del centrocampo madrileno. Con Modric verso la fine della carriera e Kroos in scadenza, Milinkovic sarebbe il faro portanto del nuovo ciclo dei Campioni d'Europa. Dire no al Real Madrid è pressochè impossibile e Milinkovic giocherebbe così in Spagna suo paese natale. Lotito non si opporebbe alla cessione del suo 21 ad uno dei club più importanti e blasonati al mondo, e non tapperebbe le ali alle ambizioni del suo centrocampista, ma Perez dovrà sborsare una cifra importante attorno agli 80 milioni di euro. Defilata la Juve dopo il terremoto con le dimissioni di Agnelli e dei vertici della società.

Il contratto

Milinkovic è in scadenza con la Lazio nel giugno 2024. Nel ravvicinato futuro non sono previsti incontri fra l'entourage del giocatore e la Lazio. Lotito non si priverebbe di Milinkovic a cuor leggerero e l'ultima proposta biancoceleste è di un triennale a 5 milioni di euro, e una clausola molto alta da inserire nel nuovo contratto. Kezman sta prendendo tempo, per valutare le alternative. L'agente per il suo assistito vorrebbe una clausola più bassa per non spaventare possibili acquirenti.

Senza Milinkovic

La cessione di Milinkovic per quanto dolorosa porterebbe nelle casse della Lazio grande liquidità. Con i soldi incassati dall'ipotetica cessione del serbo, Lotito potrebbe accontentare Sarri in tutto e per tutto: con un terzino sinistro (corsa a tre fra Doig, Parisi e Valeri), uno/due centrocampisti con Ilic espressa richiesta di Sarri e un vice Immobile. Con la cessione di Milinkovic, inoltre si potrebbe ribaltare la situazione di Luis Alberto in un tentativo di ricucitura del rapporto con Sarri.