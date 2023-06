Sorpresa Lazio: nessuna offerta per Milinkovic-Savic

Finestra di mercato particolare e complicata per Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio infatti si trova senza offerte concrete ad un anno dalla scadenza di contratto e col rinnovo in fase di stallo, e così il mercato biancoceleste non decolla.

Nessuna offerta per Milinkovic

Al tavolo della Lazio non è arrivata nessuna offerta per Milinkovic-Savic. Il serbo sperava e pensava di ricevere diverse richieste da diversi club dalle italiane del Nord dalla Juventus (che ha rinnovato Rabiot), a Milan e Inter in lotta fra di loro per Frattesi. Dall’estero nessuno si è mosso. Le uniche offerte arrivate al centrocampista sono dall’Arabia, che il giocatore ha declinato, e da Lotito per un rinnovo alle condizioni del patron biancoceleste.

Il rinnovo della Lazio

Lotito ha proposto già da diversi mesi a Milinkovic il rinnovo basato su un triennale a circa 5 milioni di euro. Un contratto economicamente che non dispiace al giocatore e all’entourage. Lo scontro però si gioca sulla clausola rescissoria: il patron laziale spara alto almeno 80 milioni, il giocatore vorrebbe una più fattibile e che non spaventi le pretendenti. La situazione è in fase di stallo.

Cosa succede

Lotito vorrebbe il rinnovo del calciatore se così non fosse è pronto ad ascoltare proposte da almeno 40 milioni di euro per non perderlo a zero l’estate prossima e investire in questo mercato puntando su Zielinski e Torreira come primi rinforzi per il centrocampo. Kezman l’agente del calciatore è al lavoro e aspetta il Manchester United che non è riuscito a prendere Rabiot e che era interessato al giocatore già la scorsa estate trovando però il muro di Lotito. Il rischio di perdere il talento serbo a parametro zero e perdere l’occasione di una grande plusvalenza è concreto.