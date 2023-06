Milik, Simeone e non solo. Il casting per il vice Immobile è partito

Berardi è il grande nome per il mercato della Lazio. L’esterno del Sassuolo non è però l’unico obiettivo della campagna acquisti dei biancocelesti per rinforzare l’attacco. Infatti a Formello si valutano più profili per regalare a Sarri un vice Immobile.

Milik in pole

Milik (1994) è il candidato numero uno come punta di scorta della Lazio. Sarri conosce bene il polacco dopo averlo allenato al Napoli e l’attaccante ben si abbina al gioco del tecnico e ne conosce i meccanismi. Milik ha esperienza in Italia e in Europa e ha degli ottimi numeri in fase realizzativa. L’attaccante non sarà riscattato dalla Juventus e tornerà al Marsiglia (a cui è legato fino al 2025). La Lazio proverà a muoversi con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto non elevato circa a 8 milioni, la cifra che i francesi avevano concesso alla Juventus per acquistare il centravanti.

Simeone più complicato

Giovanni Simeone è un attaccante che piace tanto a Sarri. Rispetto a Milik i costi dell’operazione però sono più alti e il figlio d’arte ha un forte feeling con la piazza napoletana. L’argentino campione d’Italia col Napoli sarà riscattato dai partenopei che verseranno al Verona circa 12 milioni di euro. De Laurentiis difficilmente lascerà partire il suo attaccante di scorta per una cifra inferiore ai 25-30 milioni di euro.

Gli altri nomi

In orbita vice Immobile ci sono diversi nomi, tutti indietro rispetto a Milik oggi indiziato numero uno. Gimenez del Feyenoord, che con un suo gol ha eliminato proprio la Lazio dall’Europa League è un nome seguito da tempo dai biancocelesti ma è un nome indicato da Tare che ha annunciato il suo addio alla Lazio. Si seguono anche le piste Pinamonti del Sassuolo reduce da una stagione deludente e della scuderia Raiola e Sanabria del Torino. Occhi anche su Retegui ma dopo le prestazioni con la Nazionale c’è tanta concorrenza e infina Mariano Diaz, svincolato dal Real Madrid che potrebbe portare tanta esperienza vista l’avventura col club madrileno.