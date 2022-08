Mertens sì ma senza fretta. Il piano della Lazio

Dopo l'operazione Vecino, settimo colpo della campagna estiva di Lotito che ha speso oltre 40 milioni di euro, la Lazio continua a monitorare Dries Mertens obiettivo numero uno per l'attacco e risposta laziale alla Roma dopo l'arrivo di Dybala.

Sarri vuole Mertens

Maurizio Sarri desidera Dries Mertens. L'attaccante belga classe 1987 si è svincolato dal Napoli e può rivelarsi una vera e propria occasione di mercato. Il tecnico ha avuto già contatti col belga per convincerlo a vestire la maglia della Lazio ma l'attaccante prende tempo e valuta anche se sarebbe felice di riabbracciare l'allenatore che ne ha cambiato la carriera trasformandolo in falso nueve e vera macchina da gol. Mertens ha tante offerte in Italia e all'estero e nelle scorse ore ha rifiutato la Juventus con i bianconeri che offrivano 4 milioni di euro.

Il piano della Lazio

Per Sarri Mertens è l'attaccante perfetto per completare il reparto attaccanti della Lazio. Il belga potrebbe giocatore da esterno ma soprattutto da vice-Immobile e porterebbe in dote alla Lazio 113 gol fatti nella sua esperienza al Napoli in Serie A per un tridente da scudetto. I biancocelesti però sono pronti ad offrire all'attaccante un ingaggio molto più basso rispetto a quello offerto dalla Juve e rifiutato dal belga.

Mertens non priorità

Al netto di questo però Mertens non è una priorità in casa Lazio. Infatti nonostante l'addio di Muriqi, a Formello la ricerca del vice-Immobile dovrà essere collegata ad una grande occasione di mercato anche perchè Sarri sta provando nel ruolo di punta Cancellieri che sta dando buone risposte. Le lacune di formazione che la Lazio sta cercando di colmare nell'immediato sono quelle del secondo portiere con Provedel (5 anni a 1,3 milione di euro) dello Spezia con cui c'è l'accordo (2,5 milioni di euro) ma con i liguri che non lasciano partire il calciatore infuriato per questo così come il presidente Lotito e il terzino sinistro. Per l'out di sinistra il mirino della Lazio è puntato su Emerson Palmieri, ex Roma ora di proprietà del Chelsea con i Blues che hanno aperto al prestito. Sarri spera di avere il portiere e il terzino al più presto, per il vice-Immobile c'è tempo con Mertens che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di un mercato laziale importante.