Lazio, avanti tutta per Mertens

Nonostante le smentite del presidente Lotito, e altri nomi, la Lazio segue da vicino Dries Mertens. L'attaccante belga è svincolato e può rappresentare la ciliegina sulla torta del mercato laziale oltre che alla risposta mediatica biancoceleste al colpo giallorosso targato Dybala.

Mertens lascia Napoli

Dries Mertens ('87) ha ufficialmente lasciato il Napoli, squadra di cui è il miglior marcatore all-time. Il club partenopeo ha infatti ufficializzato l'addio del belga che ora diventa ghiotta occasione di mercato per diversi club. Lotito, dopo 6 acquisti (numero destinato ad aumentare) e oltre 40 milioni di euro spesi, proverà a regalare a Sarri il suo pupillo. Intanto sui social i tifosi laziali stanno commentando i post di Mertens per convincerlo di venire alla Lazio.

Sarri chiama Mertens

Sarri vuole Mertens. Il belga è un pupillo del tecnico che lo ha fatto sbocciare ai tempi di Napoli inventadolo punta centrale. Da tempo i due sono in contatto con Sarri, che alla Mourinho, sta cercando di convincere l'attaccante a raggiungerlo nella Capitale. Da parametro zero Mertens è molto ambito da diversi club, lui ha rifiutato mete estere in Arabia e Usa e vuole restare in un campionato importante per arrivare in forma al Mondiale (il suo terzo). La concorrenza dell'Inter non spaventa, con i nerazzurri carichi in attacco e che hanno già perso Dybala che ha virato sulla Roma. Lotito sta preparando l'offerta da presentare a Mertens sulla base di un biennale (o annuale con opzione per il secondo anno) a poco più di 2 milioni di euro.

Mertens nella Lazio

La Lazio ha ceduto Muriqi al Maiorca a titolo definitivo e in attacco ha preso Cancellieri. L'ex giovanili della Roma è stato provato da Sarri da falso nueve e ha ben impressionato ma il tecnico chiede di più, chiede Mertens. Nella Lazio Mertens formerebbe un tridente da scudetto e con Immobile un tandem offensivo, Ciro più Ciro, da oltre 300 gol in Serie A. Il belga alla Lazio rivestirebbe il ruolo del jolly capace di sostituire capitan Immobile ma anche di giocare al suo fianco, ma potrebbe ricoprire anche il ruolo da esterno offensivo e trequartista. Mertens alla Lazio sarebbe un gran colpo per Sarri e arrichirebbe di molto la rosa con esperienza, leadership, fantasia e soprattutto gol.