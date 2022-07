Mertens, la risposta della Lazio a Dybala alla Roma

La Lazio continua le sue manovre di mercato. In attesa di Provedel e con Vecino molto vicino, Sarri sogna un terzino sinistro di spessore ma anche un grande colpo: Dries Mertens.

Mertens risposta a Dybala

Dries Mertens sarebbe la risposta della Lazio alla Roma che ha ingaggiato Dybala svincolato dalla Juventus. L'arrivo della Joya ha aperto il dibattito e ora i tifosi laziali chiedono una risposta importante da Lotito. Il presidente biancoceleste si è reso protagonista di un mercato importante e di tanti colpi e ha già speso oltre 40 milioni di euro in questa sessione estiva, una cifra destinata a lievitare con gli arrivi di Provedel (il portiere vuole la Lazio) e di Vecino (svincolato) e obiettivo numero uno come vice Milinkovic-Savic.

Mertens sarebbe il top player acqustato dalla Lazio in questa sessione di mercato. Una risposta d'immagine nel derby di mercato contro la Roma che ha portato nella Capitale la Joya con i tifosi laziali che sognano la coppia "Ciro oiù Ciro"

Mertens alla Lazio?

Dries Mertens ('87) è un obiettivo della Lazio da tempo visto che è attualmente svincolato dopo che il Napoli ha deciso di non rinnovare il suo contratto, nonostante il belga avesse abbassato le sue richieste economiche. Il miglior marcatore della storia del Napoli vorrebbe restare in azzurro, ma non trova l'accordo con De Laurentiis e quindi si sta sempre più convincendo a cercare nuovi lidi. La Lazio ha già avuto contatti con l'attaccante, per lui è intervenuto direttamente Sarri come Mou con Dybala. Ritrovare il suo mentore non dispiacerebbe a Mertens che però chiede qualche altro giorno aspettando un rilancio del Napoli che al momento sembra molto difficile. Mertens alla Lazio porterebbe gol, assist, fantasia ed esperienza e potrebbe ricoprire più ruoli: dal vice Immobile (ora provato Cancellieri) al supporto del capitano laziale. In alternativa il belga può essere utilizzato da esterno nel tridente. La Lazio è pronta a mettere sul piatto un biennale da 2,5 milioni di euro (più bonus)