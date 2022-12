Calciomercato Lazio: per l'attacco si guarda in casa Real Madrid

La Lazio continua la sua caccia al vice Immobile. Fra gli attaccanti nel mirino dei biancocelesti spunta Mariano Diaz del Real Madrid in scadenza e sul mercato.

Caputo si allontana

Il nome più gettonato per il ruolo di vice Immobile era quello di Francesco Caputo. La Lazio però negli ultimi giorni sta tentennando sull'attaccante pugliese. Non per il prezzo più che abbordabile, circa 1 milioni di euro la cifra richiesta dalla Samp, ma per via dell'età dell'attaccante. Classe '87, il centravanti blucerchiato non convince appieno la Lazio che con l'arrivo di Caputo colmerebbe la lacuna nel breve periodo ma non nel medio-lungo. Questi dubbi stanno spingendo l'attaccante a valutare altre piste fra cui quella di un ritorno ad Empoli.

Spunta Mariano Diaz

Dal Real Madrid, interessato a Milinkovic-Savic, spunta l'idea Mariano Diaz. Il brasiliano classe '93 è in uscita dal club spagnolo ed in scadenza a giugno 2023. Il Real non intende rinnovare il contratto dell'attaccante e lo ha messo sul mercato pronto a cederlo a cifre molto contenute circa 3 milioni di euro. Con la camiceta blanca Mariano Diaz ha collezionato 78 presenze e 12 gol. Cinque le presenze in questa stagione. Il brasiliano è gestito dalla scuderia You First, che cura anche Luis Alberto. Mariano Diaz, capace di ricoprire qualsiasi ruolo in un tridente, può diventare il jolly dell'attacco della Lazio.

Le alternative

Mariano Diaz piace è può diventare l'occasione giusta. A Formello però circolano altri nomi in chiave vice Immobile. Piace Tahremi ('92) iraniano del Porto ma i lusitani sono bottega cara. Lasagna ('92) dell'Hellas Verona che piace a Sarri per la sua duttilità e può essere un vice Immobile low cost. Si monitora anche Success ('96) dell'Udinese in scadenza con i friulani nel giugno 2024.