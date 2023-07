Lazio, scelto il vice-Immobile: avanti tutta per Marcos Leonardo

La Lazio ha accelerato per il vice-Immobile. Vinte le resistenze di Sarri il club biancoceleste sta facendo all-in sul brasiliano Marcos Leonardo.

Sarri convinto

Alla fine è arrivato anche il sì di Sarri. Il tecnico per il ruolo di vice-Immobile preferiva un giocatore che già conoscesse il calcio italiano e spingeva per uno fra Bonazzoli della Salernitana e Pinamonti del Sassuolo anche se il suo sogno si chiamava Milik. L’allenatore alla fine ha ceduto alla mediazione di Lotito che invece è rimasto stregato da Marcos Leonardo.

Marcos Leonardo, chi è

Il prescelto per il ruolo di vice Immobile è Marcos Leonardo del Santos. Brasiliano classe 2003 è una giovane promessa del calcio verdeoro. Alto 176 cm, è un attaccante tecnico e veloce col Santos ha segnato 42 gol in 141 partite, nove nell’ultima stagione. Marcos Leonardo si è fatto apprezzare anche con la maglia della Selecao dell’under 16 e dell’ultimo mondiale under 20 in cui ha segnato cinque reti, di cui due all’Italia finalista.

L’operazione

La trattativa va verso la fumata bianca. La Lazio ha giocato al ribasso sulla richiesta iniziale di 20 milioni del Santos e si va verso la chiusura a 12 milioni di euro più bonus (e percentuale sulla futura rivendita). Fondamentale per la riuscita dell’operazione l’intervento di Pimenta agente del calciatore facente parte della scuderia che fu di Raiola. Col giocatore pronto un contratto lungo non superiore ai 2 milioni di euro.