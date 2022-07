Marcelo alla Lazio: cosa c'è di vero

La Lazio studia un colpo funzionale per migliorare la rosa e allo stesso tempo rispondere mediaticamente all'acquisto della Roma di Dybala. Nelle ultime ore la bomba di mercato biancoceleste riguarda Marcelo, ex stella del Real Madrid. Il terzino che ha vinto cinque volte la Champions League è più di una suggestione per la Lazio che ancora però non si è mossa concretamente.

Marcelo alla Lazio?

Più che la Lazio a cercare Marcelo è stato il brasiliano a cercare il club capitolino. Infatti il calciatore, svincolato, è stato offerto alla Lazio vista anche la richiesta di Sarri di avere un terzino sinistro mancino. A spingere sull'operazione c'è l'intermediario di mercato Stefano Quadri che a più canali ha dichiarato: "Uno come lui non è in discussione. Sono convinto che in Italia possa fare la differenza. Mi ricordo quando la gente aveva dubbi sul ritorno in Italia di Maicon che poi fece la differenza. Inoltre la Lazio ha perso calciatori di esperienza come Lucas Leiva e Reina, uno come Marcelo farebbe la differenza anche come temperamento e abitudine a giocare determinate partite. Capisco le esigenze della Lazio, ma io ci andrei a occhi chiusi vista anche la sua voglia di arrivare alla Lazio". L'Italia e la Lazio sono mete che stuzzicano la fantasia di Marcelo che chiederebbe un triennale intorno ai 2,5 milioni di euro. Il calciatore ha dato la sua disponibilità a trasferirsi in biancoceleste e con la Lazio ci sarebbero stati già dei primi contatti.

La risposta della Lazio

La palla passa alla Lazio che al momento non ha presentato nessuna offerta al calciatore. Infatti Sarri nutre dei dubbi sull'ex Real. Sul piano tecnico e di leadership Marcelo non si discute e alzerebbe in maniera vertiginosa il livello della squadra ma il tecnico e la dirigenza si tengono grandi riserve per quanto riguarda la condizione fisica del brasiliano. Marcelo (34 anni) nella scorsa stagione in Liga ha collezionato soltanto 12 presenze e in Champions League 3 tutte partendo dalla panchina. Numeri molto bassi che fanno pensare in casa Lazio. Il terzino per adesso si allena in Brasile alla ricerca della miglior condizione tempestato da messaggi social da parte dei tifosi laziali che lo chiamano a gran voce a Roma. In conclusione il calciatore si è offerto alla Lazio ma ora tocca a Lotito decidere se affondare o meno il grande colpo.

Le alternative

Sarri spinge per un terzino sinistro e il suo preferito resta Emerson ('94). L'ex Roma è di proprietà del Chelsea (contratto in scadenza nel 2024) dove è tornanto dopo l'anno di prestito al Lione. Il club londinese ha aperto al prestito con diritto di riscatto fissato fra gli 8 e 10 milioni di euro. Il nodo resta l'ingaggio di oltre 4 milioni di euro del terzino della Nazionale. Servirebbe un sacrificio importante del calciatore e del Chelsea. Sarri che lo ha allenato proprio nella parentesi ai Blues spinge per il suo arrivo. Altro nome che piace, molto anche ai tifosi, è quello di Valeri ('98) della Cremonese, ex giovanili della Lazio e tifoso laziale. Il suo cartellino costa circa 5 milioni di euro.

Prima però di affondare su un terzino la Lazio dovrà liberarsi di Hysaj. L'albanese ('94) fedelissimo di Sarri dopo essere arrivato l'estate scorsa a parametro zero e aver iniziato la stagione da titolare ha deluso finendo l'anno in panchina. L'ex Napoli è sul mercato ed è richiesto in Spagna. A lui si era interessato il Villareal, adesso lo monitora il Valencia del suo ex allenatore Gattuso. Ceduto Hysaj, la Lazio punterà al terzino da regalare a Sarri.