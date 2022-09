Sarri manda Luis Maximiano in prestito?

Il futuro alla Lazio di Luis Maximiano è già in dubbio. Il portiere portoghese arrivato in estate a Formello potrebbe già salutare la Capitale nella prossima sessione di mercato.

Maximiano da titolare a riserva

In sei minuti Luis Maximiano è passato da essere il titolare della Lazio a riserva senza possibilità di replica. Il destino in biancoceleste del portiere ex Granada è cambiato al suo debutto all'Olimpico alla prima giornata contro il Bologna quando al sesto, dopo revisione al Var, si è visto sventolare in faccia dall'arbitro il cartellino rosso per aver bloccato la palla con le mani fuori dall'area di rigore. Una schiocchezza che è costata a Luis Maximiano il posto da titolare ora di Provedel confermatissimo da Sarri e convocato addirittura in Nazionale da Mancini. Quelli sono stati gli unici minuti in biancoceleste del portiere portoghese.

Maximiano in partenza?

La Lazio ha speso una cifra importante per Luis Maximiano versando nelle casse del Granada circa 10 milioni di euro. Il calciatore a Formello lavora sodo sperando di strappare un'occasione a Sarri che ha confermato Provedel anche in Europa League. "Le mie scelte future non saranno in base al singolo errore“ aveva dichiarato il tecnico dopo la sfida col Bologna, parole che però cozzano con i fatti. Se il minutaggio non dovesse aumentare ecco allora che può prendere piede l'ipotesi prestito con Luis Maximiano in partenza alla ricerca di continuità e minuti sulle gambe. Su di lui ci sono gli occhi di alcuni club inglesi, portoghesi e spagnoli.

I numeri di Luis Maximiano

Luis Maximiano, classe '99, è cresciuto nel vivaio dello Sporting Lisbona squadra con la quale ha poi debuttato in competizioni europee. La scorsa stagione ha difeso i pali del Granada Liga, non riuscendo però ad evitare la retrocessione del club in Serie B. Nonostante la retrocessione si è messo in luce col Granada diventando il portiere che ha effettuato più parate in campionato e l'unico portiere nato a partire dal 1999 a disputare più di 20 partite. Alla Lazio il suo inizio è stato in salita, ma prima di salutare Formello proverà a convincere Sarri a puntare ancora su di lui.