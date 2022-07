Luis Alberto-Siviglia, Lotito non fa sconti a Monchi. Ecco la situazione

Luis Alberto è tornato al centro delle voci di mercato. Lo spagnolo della Lazio infatti interessa al Siviglia ed è da tempo individuato come la pedina sacrificabile dello scacchiere di Sarri. Ma Lotito non è intenzionato a fare sconti.

Luis Alberto-Siviglia, il punto

Al Siviglia piace Luis Alberto ('92) e al Mago piace il club andaluso. Questo è un dato di fatto ma l'operazione non è facilmente impostabile. Il dieci biancoceleste non ha mai spinto nè chiesto la cessione alla Lazio, ma se dovesse andar via gradirebbe ritornare in Andalusia. Il Siviglia ad inizio mercato ha provato un tentativo per lo spagnolo offrendo 16 milioni di euro e trovando il secco no della Lazio che considera quella cifra irrisoria. Lotito per liberarsi di Luis Alberto, in scadenza nel 2025, chiede fra i 25 e i 30 milioni di euro cash. Il club andaluso non è intenzionato ad arrivare quella cifra, segue da vicino anche Isco ma farà un ulteriore tentativo per Luis Alberto. L'ex Roma Monchi, ds degli spagnoli, punterà a convincere Lotito mettendo sul piatto 15 milioni cash più il cartellino di Oliver Torres (27 anni), fantasista. Lotito va verso il nuovo no anche perchè in caso di cessione dello spagnolo, la Lazio dovrà versare il 30% del ricavato al Liverpool.

Ilic per il post Luis Alberto

In caso il Siviglia presentasse un'offerta soddisfacente, cosa ad oggi molto difficile come detto, Lotito lascerebbe partire Luis Alberto avendo già in tasca il sostituto: Ilic. Il serbo, classe 2001 dell'Hellas Verona. è infatti riservato da Setti alla Lazio per una cifra compresa fra i 15 e 18 milioni di euro. Ilic piace molto a Sarri che lo vorrebbe in biancoceleste a prescindere ma Lotito chiuderà per il centrocampista soltanto in caso di cessione del Mago. Intanto è sempre più vicino Matias Vecino ('91) svincolato dall'Inter. Per lui pronto un triennale, con opzione per il quarto anno, da due milioni a stagione.