Dietrofront Siviglia: Luis Alberto può restare alla Lazio

Ultimi giorni roventi in casa Lazio dove tiene banco il caso Luis Alberto. Il solito mal di pancia di mercato dello spagnolo desideroso del Siviglia, le richieste della madre del calciatore sono andate però in contrasto con le richieste di Lotito e le mosse del club andaluso.

I tormenti di Luis Alberto

Come nella passata stagione Luis Alberto ha avuto i suoi capricci legati al mercato. Luis Alberto ha sempre sognato un ritorno al Siviglia e viceversa ma il suo resta sempre un sogno. Il Mago nella scorsa settimana ha saltato diverse giornate di allenamento presentando la prima volta un certificato medico e senza giustificare invece le successive. Al ritorno a Formello (giovedì 4 agosto) il 10 della Lazio si è allenato a parte e non è stato convocato da Sarri per la sfida al Valladolid (0-0 e Lazio sconfitta ai rigori). Tutto lasciava presagire alla voglia di Siviglia per Luis Alberto tantochè la madre del calciatore in un'intervista ha dichiarato: "Caro Monchi, riporta a casa mio figlio".

Le offerte del Siviglia

Il Siviglia ci ha provato per Luis Alberto ('92). La prima offerta andalusa è stata respinta ritenuta da Lotito troppo bassa, 16 milioni di euro. Successivamente Monchi, ds degli spagnoli, ha presentato una nuova offerta da 15 milioni di euro cash più una contropartita tecnica Oliver Torres. Secco no di Lotito che non fa sconti e chiede almeno 25 milioni di euro per liberare il suo numero 10 che ha il contratto in scadenza con i biancocelesti nel 2025.

Isco allontana Luis Alberto?

Dopo averci provato per Luis Alberto il Siviglia ha però virato su un altro obiettivo. Il club spagnolo ha infatti acquistato il parametro zero Isco, stella del Real Madrid. L'arrivo del campione spagnolo chiude la porta ad un ritorno in Liga per Luis Alberto. Adesso lo spiraglio di vedere il Mago con la maglia del Siviglia è ridotto al minimo col calciatore che ora dovrà riconquistarsi sul campo e con i giusti comportamenti la fiducia di Sarri per non rischiare una stagione da fuori rosa.