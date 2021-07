La Lazio cambia idea: Luis Alberto è sul mercato

In casa Lazio tiene banco il caso Luis Alberto.

Il centrocampista spagnolo, non ha risposto alla convocazione del club per le visite mediche di rito della pre season, e non è stato chiamato da Maurizio Sarri per il ritiro ad Auronzo. Il tecnico è stato chiaro, durante la sua conferenza stampa di presentazione, riguardo la posizione del calciatore.

Lo spagnolo rientrerà in Italia soltanto mercoledì quando terminerà il ciclo di sedute fisioterapiche, non comunicate alla società, che sta svolgendo a Valencia. La grana Luis Alberto, sta facendo cambiare in corsa i programmi sul mercato alla Lazio.

Luis Alberto via, Correa resta?

Il comportamento di Luis Alberto sta portando a delle riflessioni a Formello. Sicuramente al numero 10 laziale arriverà una multa, e il rischio di essere messo fuori rosa è concreto. Oltre a questo il club capitolino sta pensando di cedere il centrocampista e trattenere Joaquin Correa, fresco campione della Copa America con l’Argentina. L’attaccante sudamericano era il big scelto da società e club da cedere, anche per richiesta del calciatore stesso, per far cassa ed investire sul mercato.

Luis Alberto ha mercato sia in Italia con Juventus e Milan e sia all’estero Atletico Madrid fra tutte ed il Villarreal. Il presidente Lotito però non valuta contropartite o scambi, e per il calciatore classe 1992 chiede almeno 50 milioni di euro.

Luis Alberto alla Lazio

Luis Alberto è diventato nel tempo un perno fondamentale nella Lazio di Inzaghi. Dopo una prima stagione da dimenticare nel 2016/2017, dall'annata successiva lo spagnolo ha fatto registrare numeri da fuoriclasse andando in doppia cifra per numero di gol (11) e assist (14).

In cinque stagione nella Capitale, Luis Alberto ha collezionato 175 presenze, 35 gol e 48 assist diventando un big assoluto della squadra biancoceleste.