Calciomercato Lazio: il Siviglia vuole due biancocelesti

Il calciomercato della Lazio dipenderà dalle uscite. Luca Pellegrini, obiettivo primario dei biancocelesti è nella lista ma va sblocato l'indice di liquidità. A dare una mano al club capitolino potrebbe esserci il Siviglia interessato a due giocatori laziali.

Siviglia su Luis Alberto

Il Siviglia sta per dire addio a Isco. L'addio dell'ex Real Madrid lascia spazio nel club andaluso a Luis Alberto. Il mago biancoceleste è da sempre tifosi del Siviglia e sogna di tornare lì dove iniziò la sua carriera. Pure la famiglia del giocatore spera nel ritorno in patria del centrocampista. Sarri e Lotito non si oppongono alla cessione di Luis Alberto ('92) ma chiedono per il Mago almeno 20 milioni di euro. Al massimo, il patron laziale è pronto ad accettare un prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione. Monchi, ds del Siviglia, spera in un prestito con diritto. Sul giocatore è vigile anche l'Atletico Madrid di Simeone.

Siviglia anche su Luis Maximiano

Il club andaluso si sta informando con la Lazio anche sulla situazione di Luis Maximiano. Il portiere classe '99 è arrivato a Formello in estate per circa 10 milioni di euro con l'auspicio di fare il titolare. Il pre-campionato deludente ma soprattutto l'errore col Bologna dopo sei minuti hai spinto Sarri a non concedere più possibilità al portoghese affidando le chiavi della porta laziale a Provedel. Il Siviglia rischia di perdere Bounou dopo l'ottimo mondiale col Marocco e per questo cerca un nuovo portiere. La Lazio non vuole dal canto suo disperdere i 10 milioni investiti dopo appena 6 mesi.

Le alternative

La Lazio ha già messo nel mirino i possibili sostituti in caso di partenza di Luis Alberto e Luis Maximiano. In caso di cessione del centrocampista la richiesta di Sarri è sempre Ilic (2000). Il centrocampista serbo del Verona è richiesto dal tecnico già dalla scorsa estate. Gli ottimi rapporti fra le due società hanno fatto si che Setti mettesse la Lazio in corsia preferenziale per il giocatore. Per Ilic il Verona chiede 15 milioni di euro (subito o con prestito più obbligo di riscatto). A Sarri non dispiace De Paul in caso di trattativa chiusa con l'Atletico Madrid.

In caso di trasferimento di Luis Maximiano ci sono diversi nomi. Uno è Sportiello ('92) in scadenza con l'Atalanta e già cercato dai biancocelesti in estate. Sul portiere dei bergamaschi c'è pure il Milan. Altro nome appettibile è Cragno ('94) in uscita dal Monza, ma il portiere ex Cagliari spera di giocare. In alternativa la Lazio è pronta ad affidare il ruolo di secondo ad Adamonis.