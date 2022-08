Calciomercato Lazio: spunta un altro ex giallorosso per Sarri

La Lazio continua la ricerca di un terzino sinistro. Fra i nomi nel taccuino di Tare spunta quello di Luca Pellegrini della Juventus con un passato alla Roma.

Idea Pellegrini?

Pellegrini è il nome degli ultimi giorni in casa Lazio. I biancocelesti hanno infatti sondato il terreno con la Juventus per il calciatore della scuderia Raiola. I bianconeri hanno aperto alla cessione del terzino a titolo definitivo chiedendo circa 10 milioni di euro. Lotito frena e ha portato alla Vecchia Signora una controproposta con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A Formello attendono la risposta della Juve.

I numer di Pellegrini

Luca Pellegrini romano, classe 1999, è un terzino sinistro naturale. Cresciuto nel vivaio della Roma ha debuttato in Serie A proprio con i giallorossi. Passa a Torino nello scambio che porta nella Capitale Spinazzola. Pellegrini in Serie A 68 presenze e servito 10 assist. Nell'ultimo anno alla Juve ha trovato una discreta continuità dopo tanti problemi fisici.

Emerson sempre favorito

La corsa per il futuro terzino della Lazio è fra ex giallorossi. Infatti Pellegrini è un'alternativa perchè il preferito di Sarri resta sempre Emerson Palmieri ('94). Il calciatore è di proprietà del Chelsea ed i Blues hanno aperto alla cessione in prestito (con obbligo) anche perchè in quel ruolo Tuchel ha appena acquistato Cucurella. Il nodo da sciogliere è quello dell'ingaggio. Il terzino a Londra guadagna 4,5 milioni di euro, per vestire biancoceleste dovrà abbassarsi di molto l'ingaggio intorno ai 2,5 milioni di euro. C'è ottimismo moderato a Formello.