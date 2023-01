Calciomercato Lazio: ore decisive per Pellegrini

La Lazio ha liquidato il Milan con un netto quattro a zero. Il poker servito da Sarri all’ex Pioli ha fatto contento Lotito che proverà a ringraziare il tecnico andando a puntellare la rosa.

Pellegrini ancora nel mirino

All’Olimpico per la sfida al Milan era presente Enzo Raiola, agente dei biancocelesti Romagnoli, Fares e anche di Luca Pellegrini. Il terzino ex Roma, resta un obiettivo della Lazio per completare il parco terzini. Negli ultimi giorni l’obiettivo numero uno per il mercato della Lazio era il vice Immobile, causa infortunio del capitano biancoceleste, ma gli uomini di mercato di Lotito restano vigili su Pellegrini che negli scorsi giorni era proprio nella Capitale anche se Sarri preferirebbe Parisi dell'Empoli ma la sua valutazione è molto alta. Sullo sfondo Valeri ('94) della Cremonese.

Il punto su Pellegrini

Lotito entro la fine della settimana parlerà con Raiola per fare il punto su Pellegrini. Il terzino è ora in prestito all’Eintracht Francoforte, ma i tedeschi hanno dato il loro via libera così la Lazio dovrà trattare con la Juventus proprietaria del cartellino. Lotito punta ad un prestito di un anno e mezzo (estate 2024) con diritto di riscatto con ingaggio (al ribasso) a spese dei biancocelesti. La Juventus vorrebbe monetizzare quanto prima. L’ingaggio non è un nodo invalicabile: Pellegrini percepisce 3 milioni di euro a stagione ma è disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di vestire biancoceleste.

Fares, zero offerte

Per arrivare a Pellegrini serve l’addio di Fares (’96). L’algerino, fischiato allo Stadio Olimpico quando è stato annunciato dallo speaker, è reduce da un grave infortunio e col suo stipendio di poco più di 1 milione di euro pesa non poco sulle casse laziali. Sul giocatore c’è l’interesse del Bologna ma a Formello non sono ancora pervenute offerte. Serve la partenza di Fares per sbloccare l'indice di liquidità e il mercato perché quella di Escalante (andato al Cadice in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni) era stata già segnata la scorsa estate col trasferimento alla Cremonese.