Calciomercato Lazio: Lotito punta al ritorno di Candreva

La Lazio rientra da Riyad dopo la pesante e brutta sconfitta contro l’Inter nella Supercoppa Italiana. Un 3-0 a zero netto e deludente per i biancocelesti, con Lotito che guarda al mercato per rinforzare una rosa che necessità di miglioramenti e forze fresche. Fra gli obiettivi del numero uno laziale c’è il ritorno di Antonio Candreva.

Attacco sterile

Uno dei problemi della Lazio 2023/2024 è la difficoltà a fare gol. I biancocelesti sono il nono attacco della Serie A e il miglior marcatore della rosa di Sarri è Immobile con 4 gol (più tre in Champions League). Il suo vice Castellanos è a quota 2. Mancano all’appello anche gli esterni che in questa stagione stanno segnando pochissimo: 3 gol Zaccagni (più 1 in Coppa Italia) , 1 per Pedro (più 2 in Champions League), due gol per Felipe Anderson. La difficoltà degli esterni offensivi di Sarri di segnare e far segnare, ma in generale nel saltare l'uomo, sta segnando in negativo il campionato biancoceleste.

Lotito sogna il grande ritorno

Antonio Candreva è un obiettivo concreto della Lazio. Ad inizio gennaio, Lotito ha bussato alla porta della Salernitana per chiedere l’esterno classe ’87 trovando però il no dei campani che ultimi in classifica non vogliono privarsi del loro miglior giocatore. L’esterno romano, che sta giocando un ottimo campionato (5 gol, 4 assist in 20 presenze) ha aperto al ritorno in biancoceleste squadra dove ha collezionato 190 presenze e 45 reti dal 2012 al 2016. In questi ultimi giorni di mercato la Lazio tornerà alla carica per Candreva la cui valutazione si aggira intorno ai 2 milioni di euro e il prestito di Basic proprio ai campani va letto nell’ottica di ammorbidire le richieste di Sabatini per l’esterno.

Gli altri nomi per il mercato

La Lazio monitora il mercato anche per giugno. Piace da tempo Valeri (’98) fuori rosa nella Cremonese e tifosissimo laziale. Per il terzino romano Lotito vorrebbe aspettare giugno quando andrà in scadenza con i lombardi. Nell’immediato la Lazio cerca un centrocampista dopo la partenza di Basic e con Kamada per cui si attendono offerte. Sarri vorrebbe Ricci del Torino, Lotito vira verso altri nomi fra cui Casadei (2003) del Chelsea ma anche Nicolas Valentini (2001), centrocampista argentino del Boca Juniors. Difficile arrivare a Samardzic su cui c’è una concorrenza spietata.