Calciomercato Lazio: il retroscena su Greenwood e un big in partenza

Il calciomercato in entrata in Italia è ufficialmente chiuso con la Lazio che ha finito con l’arrivo di Guendouzi, già idolo dei tifosi dopo la grande vittoria di Napoli. Il francese però è stato vicino a non essere l’ultimo colpo dell’estate laziale come confessato da Lotito che è andato vicino ad un rinforzo last minute per l’attacco di Sarri.

Lotito che spesa

La Lazio in questa sessione estiva ha speso più di 100 milioni di euro, fra cartellini, commissioni e ingaggi, portando a Formello 8 volti nuovi che non avevano però convinto al 100% Sarri. Castellanos, Isaksen, Sepe, Mandas, Kamada, Guendouzi, Rovella e Pellegrini. Questi gli acquisti del mercato della Lazio che ha agito come voluto dal presidente laziale senza grandi nomi ma puntando su giocatori utili e funzionali alla causa.

La confessione di Lotito

Il presidente Lotito ha provato fino all’ultimo a regalare a Sarri un nuovo attaccante. Il numero uno biancoceleste ha dichiarato a Laziosiamonoi.it che Greenwood (accostato anche alla Roma) è stato vicinissimo a vestire la maglia della Lazio. “Ci ho provato fino all’ultimo, ma non hanno controfirmato in tempo. Lui voleva venire alla Lazio”. A negare il nuovo rinforzo per l’attacco a Sarri è stato solo un ritardo burocratico, con Greenwood che a quel punto ha accettato l’offerta di prestito del Getafe.

Partenza a sorpresa?

Il mercato in entrata è chiuso, quello in uscita no. Infatti a sorpresa potrebbe lasciare in queste ore Formello Vecino. Il centrocampista uruguaiano arrivato nella scorsa stagione è finito nel mirino del Galatasaray. Ha iniziato la stagione raccogliendo qualche minuto subentrando dalla panchina mentre a Napoli non ha visto il campo. I turchi hanno offerto poco meno di 4 milioni alla Lazio con Lotito che valuta la cessione del giocatore arrivato a parametro zero lo scorso anno e ora chiuso a centrocampo dai diversi arrivi.