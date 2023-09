Lazio, cambio di terzini in programma: dentro Valeri, fuori Lazzari

La Lazio si prepara al big match contro la Juventus valido per la quarta giornata di Serie A. Nel frattempo però in casa biancoceleste si guarda al futuro e alle possibili occasioni di mercato. Fra queste ritorna di moda il nome di Valeri terzino della Cremonese, romano e laziale che potrebbe prendere il posto di Manuel Lazzari.

Lazzari out

Al terzo anno di Sarri, chi non è riuscito ad entrare in maniera perfetta negli schemi del tecnico è Manuel Lazzari ('93). L’ex Spal, giocatore importante nell’era Inzaghi da esterno in un centrocampo a 5 (79 presenze, 3 gol e 10 assist nel biennio Inzaghi), è diventato una riserva con l’avvento di Sarri (78 presenze, spesso da panchinaro, 3 gol e 2 assist). Il tecnico ha cambiato ruolo a Lazzari cercando di trasformarlo in terzino ma i risultati non sono stati positivi tanto da perdere il posto a vantaggio della coppia Marusic-Hysaj. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e non è incedibile, con l’Inter del suo ex tecnico che osserva l’evolversi della situazione.

Valeri cuore biancoceleste

Emanuele Valeri sogna di vestire la maglia della Lazio. Romano classe 1998 in forza alla Cremonese non ha mai nascosto la sua fede laziale e le sue esperienze allo stadio con la sciarpa biancoceleste. Il difensore ha ben figurato nella scorsa stagione in Serie A ed era fra i nomi della dirigenza laziale per ricoprire il ruolo di terzino sinistro poi affidato a Luca Pellegrini.

Occasione Valeri

Valeri è in scadenza con la Cremonese nell’estate 2024 e la Lazio è la sua priorità. L’arrivo del terzino è legato giocoforza alla partenza di uno degli esterni di Sarri e Lazzari sembra essere il prescelto perché mai dentro gli schemi di Sarri. La Cremonese vista la situazione e un rinnovo non in considerazione, è disposta pure a cedere il giocatore nella finestra di mercato invernale a costo di saldo pur di non perderlo a zero. Palla a Lotito che studia l’occasione d’oro per un colpo affidabile che conosce la Serie A , a costo zero per l’acquisto e molto contenuto per l’ingaggio.