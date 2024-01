Calciomercato Lazio: se parte Kamada arriva un pupillo di Sarri

In casa Lazio si valuta la situazione di Kamda. A Formello non tira buona aria fra il giapponese e l'ambiente laziale col centrocampista che potrebbe partire già in questa finestra di mercato dopo un avvio più che complicato e deludente.

La delusione di Kamada

La Lazio è delusa dalle prestazioni di Kamada e lo stesso giocatore non sta vivendo bene il suo scarso minutaggio e le richieste tecniche-tattiche di Sarri. Nell'ultima del 2023 contro il Frosinone, il giapponese è stato fischiato anche dal pubblico dell'Olimpico al momento della sostituzione. Il suo momento negativo è culminato anche con la mancata convocazione, a sorpresa, dal Giappone per la Coppa d'Asia. Un brutto colpo per il giocatore, meno per Sarri che almeno avrà numericamente un uomo per sostituire l'infortunato Luis Alberto.

Cessione in vista?

Kamada è arrivato in estate alla Lazio a parametro zero. Il giapponese si è legato ai biancocelesti soltanto per una stagione e al momento a Formello non si parla minimamente di rinnovo. Ecco allora che Lotito sta valutando seriamente la possibilità di cedere subito il giapponese che ha diverso mercato specie in Bundesliga dove tanto bene ha fatto all'Eintracht Francoforte. Il centrocampista ha aperto alla possibilità di partire. Lotito attende offerte intorno ai 15 milioni di euro.

Le alternative

In caso di addio di Kamada, la Lazio si getterà sul mercato. Ormai sfumato Samardzic sempre più vicino al Napoli il sogno di Sarri si chiama Zielinski in scadenza col Napoli (il giocatore piace anche alla Roma). Difficile però il trasferimento. Ritorna concreta invece la pista per Samuele Ricci (2001) vecchio pupillo richiesto dall'allenatore già la scorsa estate prima dell'arrivo proprio di Kamada. Cairo ora è più flessibile e con un prestito e un riscatto (operazione dai 15 milioni di euro, la cifra richiesta da Lotito per Kamada) la trattativa potrebbe decollare. Si segue anche il classe 2003 dell'Empoli, Fazzini.