Un campione d'Europa per la Lazio: Sarri punta Jorginho

La Lazio si muove iniziando ad individuare i nomi funzionali a Sarri per la prossima stagione. Per l'attacco piace tanto Domenico Berardi mentre a centrocampo il sogno del tecnico è un vecchio pupillo e conoscenza del campionato italiano: Jorginho.

Sarri vuole Jorginho

Jorginho è il regista che Sarri tanto desidera. Il centrocampista della Nazionale milita all'Arsenal e tornerebbe volentieri in Italia dopo diverse stragioni a Londra (fra Gunners e Chelsea). I due hanno lavorato insieme al Napoli e ai Blues vincendo pure l'Europa League. Per Sarri, Jorginho è il centrocampista ideale per dare ancora più qualità al centrocampo e portrebbe in dote tanta esperienza (ha vinto in carriera anche la Champions League) carisma. Nella Lazio sarebbe il titolare al posto di Cataldi, col 32 biaconceleste pronto a dare il cambio al campione d'Europa, con Marcos Antonio destinato alla partenza.

I costi dell'operazione

L'Arsenal ha acquistato Jorginho (classe 1991) dal Chelsea per poco più di 10 milioni e vuole riceverne altrettanti per lasciarlo partire. La cifra è abbordabile, l'ostacolo da superare è però l'ingaggio. Il centrocampista campione d'Europa guadagna 6,5 milioni di euro e ha un altro anno di contratto con i londinesi. La cifra è fuori budget per Lotito che è pronto ad offrire al giocatore un contratto più lungo ma che non superi i 4 milioni di euro a stagione.

Le alternative

Jorginho è il prescelto di Sarri. Se l'affare non dovesse concretizzarsi ecco allora che salirebbero le quotazioni di Torreira ('96). L'uruguaiano fresco campione di Turchia con Galatasaray da anni fa la corte alla Lazio e a Sarri, con l'allenatore che apprezza il temperamento e la tecnica del centrocampista anche se non convinto del tutto dalla struttura fisica (uno dei motivi per cui Marcos Antonio non ha convinto appieno). Si monitora anche Schouten ('97) del Bologna giovane ma con già diversa esperienza in Italia, più indietro Rovella (2001) della Juventus.