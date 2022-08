Sarri forza dieci: chiesti altri due rinforzi a Lotito

Con l'arrivo di Provedel (quinquennale da 1,3 milione a stagione) dopo una lunga telenovela, la Lazio è salita a quota 8 nuovi acquisti (più di 40 milioni spesi). Un mercato importante per i biancocelesti ma con Sarri che non vuole accontentarsi. Il tecnico infatti ha chiestro altri due rinforzi al presidente Lotito.

Ilic sogno di Sarri

Dopo il terremoto intorno al caso Luis Alberto, le acque si sono placate. Il Siviglia ha cambiato obiettivo chiudendo per Isco e le pretendenti del Mago sono svanite e quindi il 10 laziale è sempre più vicino alla permanenza a Formello. Per sostituirlo la Lazio aveva bloccato Ilic (2001) del Verona per una cifra intorno ai 15 milioni di euro (fra prestito e riscatto). Il centrocampista serbo è espresso desiderio di Sarri che lo apprezza per la sua tecnica e dinamicità. Proprio per questo l'allenatore della Lazio ha chiesto a Lotito di prenderlo lo stesso nonostante la permanenza sempre più scontata di Luis Alberto e di Ilic. Lotito però frena anche perchè il centrocampo della Lazio è pieno: 6 giocatori più Akpa Akpro in uscita.

Il terzino sinistro

Il ruolo in cui Sarri chiede un immediato intervento di Lotito però è quello del terzino sinistro. L'allenatore vede lì l'anello debole della squadra e i nomi in lizza si sono ristretti a due: Emerson Palmieri ('94) e Luca Pellegrini ('99). Entrambi ex Roma, il primo è in uscita dal Chelsea (contratto in scadenza nel 2024) che ha speso oltre 70 milioni per Cucurella. I Blues hanno aperto al prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. L'ostacolo ingaggio, 4,5 milioni di euro, può essere superato soltanto da Emerson che dovrebbe ridursi lo stipendio come fatto lo scorso anno durante il prestito al Lione. Emerson Palmieri è la prima scelta di Sarri che lo ha già allenato nella sua esperienza a Stamford Bridge. Luca Pellegrini è il nome in risalita delle ultime ore. Fuori dai programmi di Allegri (non convocato per l'amichevole contro l'Atletico Madrid) il calciatore romano di proprietà della Juventus fa parte della scuderia Raiola che ha contatti costanti con Lotito. Trattare con i bianconeri però non è facile: la Lazio è pronta a muoversi con la formula del prestito con diritto di riscatto, la Juve vuole una cessione a titolo definitivo. Per dare l'assalto però ad un terzino la Lazio dovrà piazzare Hysaj ('94) che dopo una sola stagione, deludente, nella Capitale è stato messo sul mercato.

Per l'attacco?

Sfumato Mertens andato al Galatasaray, Sarri si accontenterà di Cancellieri per l'attacco. Al tecnico il compito di trasformare il giovane esterno ex vivaio della Roma in una prima punta. Sullo sfondo resta Moise Kean (2000) della scuderia Raiola. Trattare l'attaccante italiano però non è semplice visto che è di proprietà dell'Everton in prestito alla Juventus.