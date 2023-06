Calciomercato Lazio: un altro ex Roma per il centrocampo di Sarri

A sorpresa in corsa per un posto nel centrocampo della Lazio di Sarri si è inserito l’ex giocatore della Roma, Leandro Paredes campione del mondo con l’Argentina.

Occasione Paredes

In uscita dalla Juventus e di ritorno al Paris Saint-Germain, Paredes interessa non poco la Lazio. L’argentino è stato messo alla porta dal club francese e ha diversi estimatori in Italia e in Europa, fra cui la Lazio che cerca un regista per la prossima stagione. Il calciatore è entrato in contatto con il Galatasaray ma preferirebbe restare in Serie A campionato che conosce bene viste le esperienze ad Empoli, Chievo, Juventus e Roma con cui ha collezionato 54 presenze in tre stagioni ritagliandosi uno spazio importante nell’annata 2016/2017 prima di firmare col Psg.

L’operazione

Ancora non c’è una trattativa fra Psg e Lazio per il trasferimento di Paredes, ma tanto interesse da parte dei biancocelesti. La Lazio gradisce il giocatore apprezzandone geometrie e temperamento e può aiutare nella trattiva la richiesta bassa dei francesi col giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2024. L’ostacolo da superare resta l’ingaggio visto che l’argentino guadagna 5 milioni a stagioni, cifra alta per le casse laziali. Alla Lazio Paredes si unirebbe al clan ex Roma di cui fanno parte Pedro e Romagnoli, e spera di poterne fare parte anche Luca Pellegrini.

Paredes-Torreria

Il ruolo di regista della Lazio 2023/2024 ora è un testa a testa fra Paredes (1994) e Torreira (1996). L’uruguaiano è al momento in vantaggio per via delle richieste economiche nettamente inferiori all’argentino che interessa proprio al Galatasaray proprietario di Torreira. Alla corsa per il centrocampo della Lazio si tira fuori Jorginho (1991) pupillo di Sarri, con l’agente che ha escluso la possibilità del club biancoceleste di prendere il play della Nazionale per via dei costi elevati dell’operazione.