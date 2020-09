Calciomercato Lazio, è fatta per il ritorno di Hoedt. Vicino anche Sabiri

Wesley Hoedt torna alla Lazio. Il difensore olandese classe 1994 aveva lasciato i biancocelesti nel 2017 dopo due stagioni per trasferirsi al Southampton e ora, dopo tre anni, è pronto a giocare nuovamente in Serie A.

Operazione chiusa, come spiega Sky Sport, con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro. Per Hoedt si tratta dunque di un ritorno in Italia, a tre anni di distanza dal suo addio.

Non solo Hoedt per la Lazio. Si attende l'arrivo in città di Sabiri del Paderborn. Il giocatore sarà a Roma venerdì, si tratta di un centrocampista di 23 anni che è stato liberato a zero