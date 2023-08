Lazio, ecco Guendouzi: il centrocampista sbarca a Ciampino

Ancora una volta Ciampino sarà terra di conquista dei tifosi. Dopo l’arrivo di Lukaku di ieri nuovo attaccante della Roma, all’aeroporto arriverà nel pomeriggio di oggi Guedonzi nuovo centrocampista della Lazio.

Quando arriva Guendouzi

Ad annunciare l’arrivo di Guendouzi a Ciampino è stata direttamente la Lazio. Sui suoi profili social il club biancoceleste ha pubblicato una foto del centrocampista e il countdown con arrivo previsto a Ciampino del giocatore alle ore 16:30. Una volta arrivato, il giocatore sosterrà le visite medica alla clinica Paideia e poi firmerà il suo contratto con i capitolini.

Le cifre

La Lazio preleva Guendouzi dal Marsiglia. Per il centrocampista Lotito ha sborsato 13 milioni di euro più 5 milioni di bonus (fra cui la qualificazione alla prossima Champions League) più una clausola del 10% sulla futura rivendita del giocatore a favore dei francesi. Guendouzi firmerà un quinquennale da 2,5 milioni di euro (più bonus che potranno portare il suo ingaggio intorno ai 3 milioni di euro).

Guendouzi nella Lazio

Guendouzi avrà un ruolo importante nella Lazio di Sarri che deve risalire la china dopo le prime due sconfitte in campionato. Il tecnico ha apertamente apprezzato il giocatore per la sua dinamicità e carisma. Proprio la fisicità e l’esperienza sono le doti che porta l’ex Arsenal alla Lazio alla ricerca dei primi punti in campionato. In campo Guendouzi potrà ricoprire sia il ruolo di mediano/regista davanti la difesa che quello di mezzala al posto di Kamada, col giapponese apparso ancora in grave ritardo di condizione.