La Lazio ci riprova per Filip Kostic

Dopo la mail sbagliato e il mancato arrivo in estate di Filip Kostic, la Lazio ci riprova per l'esterno. Il serbo del Francoforte è l'obiettivo dei biancocelesti per il mercato invernale

Filip Kostic alla Lazio è un tormentone che continia anche dopo la chiusura del calciomercato. Il passaggio del serbo dall'Eintrach Francoforte al club romano, sfumato nella sessione estiva, potrebbe concretizzarsi durante il mercato invernale.

Perchè la trattativa Kostic-Lazio è saltata?

Ad annunciare la trattativa saltata per portare Kostic alla Lazio è stato proprio il ds biancocelesti Igli Tare. "L'Eintracht ha tolto Kostc dal mercato" - aveva dichiarato Tare, sorpreso. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha in seguito svelato un retroscena secondo cui il club tedesco avrebbe inviato di proposito alla Lazio un indirizzo mail sbagliato dove spedire l'offerta per il calciatore. Il comportamento ha scatenato l'ira di Kostic e fatto saltare un affare apparentemente concluso.

Punizione in arrivo per Kostic

Kostic al momento è impegnato con la sua Serbia nelle paritte di qualificazione al mondiale di Qatar 2022. Il calciatore però quando tornerà a Francoforte dovrà vedersela con i dirigenti del suo club. La dirigenza dell'Eintracht non ha gradito il comportamento di Kostic, che ha provato a forzare la mano non presentandosi agli allenamenti pur di trasferirsi alla Lazio. Il Francoforte ha così deciso di multare l'ala serba per una cifra compresa fra i 50 e i 100mila euro. Inoltre Kostic sarà messo fuori rosa per motivi disciplinari.

Lazio: Kostic obiettivo di gennaio

L'oposizione di Kostic alla rigidità del club tedesco, non è stata indifferente alla Lazio. I biancocelesti sanno di poter puntare sulla volontà del calciatore di trasferirsi a Formello e dunque a gennaio 2022 Tare ci riproverà per l'esterno serbo. Importante sarà anche il lavoro che svolgerà in questi mesi Ramadami, agente di Kostic, per allentare la presa dell'Eintracht Francoforte e portare a Roma il suo assistito.