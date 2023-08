Sarri ha il suo terzino: Luca Pellegrini torna alla Lazio

La Lazio chiude il suo quarto colpo in entrata. Dopo aver sistemato l'attacco con gli arrivi di Castellanos e Isaksen, in attesa di completare il parco centrocampisti dopo l'arrivo di Kamada, Lotito chiude la difesa con l'arrivo del terzino sinistro tanto cercato da Sarri: Luca Pellegrini.

Torna Pellegrini

Una storia a lieto fine fra Luca Pellegrini e la Lazio. Il terzino romano e tifoso laziale era arrivato lo scorso gennaio alla corte di Sarri dalla Juventus, dopo i primi mesi all'Eintracht Francoforte, ma al termine della stagione ha fatto ritorno a Torino non avendo la Lazio esercitato l'opzione per il riscatto ritenuto troppo alto (10 milioni di euro). Per tutta l'estate Pellegrini ha rifiutato altre destinazioni confidando fino all'ultimo in un accordo fra biancocelesti e bianconeri che alla fine è arrivato nonostante qualche momento di difficoltà. Già domani potrebbe essere il giorno giusto per le visite mediche.

Le cifre

Pellegrini si trasferisce alla Lazio con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto, fissato a circa 6 milioni di euro, in caso di qualificazione in Europa della squadra biancoceleste. Il giocatore pur di vestire la maglia della sua squadra del cuore si riduce l'ingaggio di 3 milioni che guadagnava alla Juventus, con i bianconeri e i biancocelesti che si divideranno l'ingaggio. La Lazio ha poi proposto al terzino un biennale dopo il riscatto.

Pellegrini alla Lazio

Con la maglia della Lazio, Pellegrini ha collezionato otto presenze per un totale di 243 minuti fra campionato e coppe. In queste partite, l'ex Roma è partito titolare soltanto in due occasioni: contro l'Az Alkmaar e contro l'Empoli all'ultima di campionato. Un test di rodaggio superato dal giocatore che ha convinto Sarri (che monitorava anche Mario Rui). Pellegrini sarà l'unico terzino di piede mancino a disposizione del tecnico, e anche se nella griglia di partenza parte alle spalle della coppia Marusic-Hysaj è pronto a ritagliarsi uno spazio importante nella prossima stagione.