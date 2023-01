Lazio colpo last minute: Luca Pellegrini è biancoceleste

Colpo di coda della Lazio che ha chiuso per Luca Pellegrini. Manca solo l'annuncio ma il terzino vestirà la maglia della Lazio mettendo la parola fine ad una lunga telenovela di mercato.

Depositato il contratto

La Lazio ha depositato il contratto di Luca Pellegrini (ore 19:30, deadline fissata alle 20:00) negli uffici della Lega. L'operazione del club biancoceleste è stata successiva al rientro del giocatore alla Juventus, chiudendo in anticipo il prestito all'Eintracht Francoforte. In serata è previsto l'arrivo del giocatore a Roma e l'annuncio ufficiale da parte del club biancoceleste.

Le cifre

Luca Pellegrini arriva alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Decisiva per la chiusura dell'affare la volontà del terzino che ha diminuito ulteriormente il suo ingaggio pur di tornare a Roma e vestire la maglia della Lazio. Luca Pellegrini (1999) completa così il parco terzini della Lazio ed è l'unico laterale mancino puro nella rosa di Sarri. Questo l'annuncio del club: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito temporaneamente fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini, proveniente dalla società Juventus F.C. La S.S. Lazio ha un diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del suddetto calciatore".

E Fares?

L'affare Luca Pellegrini si è chiuso senza la cessione Fares ('96). Almeno per il momento. Infatti in Italia il calciomercato ha chiuso alle ore 20:00 ma all'estero resterà ancora aperto ore e addirittura giorni. Sull'ex Spal è vivo l'interesse dell'Antalyaspor club turco. In Turchia il calciomercato chiude l'8 febbraio e quindi c'è ancora tempo per la Lazio per cedere l'algerino che pesa sulle casse biancocelesti col suo ingaggio superiore al milione di euro.