Calciomercato Lazio, Inzaghi aspetta ancora rinforzi: mancano gli accordi per Muriqi e Fares

Il calciomercato apre ufficialmente domani ma la Lazio sembra in ritardo. Tra gli acquisti ritenuti fondamentali da Simone Inzaghi ne è arrivato solo uno, il meno importante: Pepe Reina, il quale andrà finalmente a mettere pressione su Strakosha. Gli altri due sono arrivi di secondo piano: Escalante, a costo zero dall'Eibar, e sulla fascia sinistra Kiyine, portato in biancoceleste dalla gemella Salernitana.

Insomma, poca roba in quello che l'anno del ritorno in Champions League. Inzaghi ha evidenziato da tempo almeno altre quattro esigenze: un difensore di alto livello e adatto alla difesa a tre, un regista, un esterno sinistro e un centravanti.

Gli ultimi due sono stati individuati da tempo ma ancora non arrivano: si tratta di Fares e Muriqi. L'algerino ha detto sì, ma manca l'accordo con la Spal: la Lazio ha messo sul piatto sette milioni di euro in parte fissa, a cui s'aggiungerebbero due milioni di bonus facilmente raggiungibili. La Spal ne vuole 10.

Discorso simile per Muriqi. L'intesa con il Fenerbache manca. Tra le parti resta ancora una minima differenza economica da colmare per chiudere l'operazione ed è proprio su questo aspetto che i biancocelesti sono al lavoro con il club turco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda il difensore si è fatto il nome del sudcoreano Min-Jae mentre è bloccata la pista Kumbulla. Insomma, le difficoltà ci sono e tra due settimane inizierà già il campionato.